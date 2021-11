Die Schleizer Stadtbibliothek "Dr. Konrad Duden" befindet sich seit 2011 im ehemaligen Amtshaus. Die Bibliothek mit Kinder- und Erwachsenenbereich beherbergt über 30.000 Medien. In der ersten Etage befindet sich ein Lesecafé.

Nur noch Fensterausleihe in der Bibliothek in Schleiz

Schleiz. Coronabedingt können Medien in der Schleizer Stadtbibliothek ab sofort nur über ein Fenster ausgeliehen werden.

Ab sofort gibt es in der Stadtbibliothek in Schleiz nur eine Fensterausleihe. Die Einrichtung bleibt für Publikumsverkehr bis auf Weiteres gesperrt. Die Stadtbibliothek ist Montag und Freitag, 10 bis 16 Uhr, und Dienstag und Donnerstag, 13 bis 18 Uhr, für die Fenster-Ausleihe geöffnet. Eine Bestellung der Medien ist per Telefon mit Terminvereinbarung und mit mindestens einem Tag Vorlauf möglich.

Telefon 03663/40 35 04 oder www.thuebibnet.de