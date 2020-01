Oberböhmsdorfer wegen Heroin-Handel verurteilt

Eine wilde Räuberpistole war es, die der Angeklagte am Montag vor dem Landgericht Landshut zum Besten gab – und an der er bis zuletzt festhielt. Ein britischer Anwalt, ein spanischer Nachlass von 15 Millionen Euro sowie Dokumente, die es im Zuge der Erbschaft in Ecuador, Südafrika und Italien zu unterzeichnen galt. Und schließlich der angeklagte Oberböhmsdorfer, der als Deutscher das Erbe antreten sollte, weil er denselben Nachnamen hatte wie der Verblichene.

„Ist Ihnen das nicht spanisch vorgekommen?“, fragte der vorsitzende Richter Markus Kring. In Südafrika sei es ihm schon seltsam vorgekommen, als der Anwalt ihn gebeten habe, einen Koffer mit nach Italien zu nehmen, so der Angeklagte. Da sei ein Geschenk für den Banker drin, habe es geheißen. Und er habe sogar einen Blick in den Koffer werfen dürfen und eine afrikanische Tracht sowie eine Aktentasche darin gesehen. „Da habe ich nicht weiter gefragt.“

Drei Kilogramm Heroin im Koffer mit doppeltem Boden

Was dem 48-jährigen Thüringer verborgen geblieben war, entdeckten Zollfahnder am 25. Mai bei einer Zwischenlandung am Münchner Flughafen: Drei Kilo Heroin, versteckt in jeweils einem doppelten Boden des Koffers.

Sein Mandant wusste von nichts, zeigte sich Verteidiger Georg Karl überzeugt. „Der Vorsatz fehlt.“ Er sei daher lediglich wegen fahrlässigem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Bewährungsstrafe zu verurteilen.

Das sah die erste Strafkammer aber anders und verurteilte den Oberböhmsdorfer wie angeklagt wegen Beihilfe zum vorsätzlichen unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit versuchter unerlaubter Durchfuhr von Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Staatsanwältin Cordula Spitzer hatte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten beantragt. Zudem ordnete die Kammer die Einziehung von 346 Euro als Wertersatz an: Diese Summe hatte der Angeklagte von den Drahtziehern für seine Auslagen während der Reise erhalten.

Bereits 2018 Ware für Unbekannte umher geschafft

Nach Ecuador war der Angeklagte bereits 2018 gereist. Das Treffen mit einem weiteren angeblichen Banker fand „im Dunkeln am Strand“ statt. „Aber der trug tatsächlich Anzug.“ Er habe Unterlagen ausgefüllt, so der Angeklagte. Danach sei er von dem Banker gebeten worden, bei seinem Rückflug eine Kiste mit medizinischem Gerät mitzunehmen. Auf Geheiß habe er diese nach Amsterdam gebracht, wo sie von einem Schwarzafrikaner in Empfang genommen worden sei. „Danach war erst mal Funkstille.“ Er habe den Anwalt Brown kontaktiert und gefragt, warum die Millionen nicht ausbezahlt werden. Dieser habe von Komplikationen geschrieben, aber bald eine Lösung parat gehabt: „Wir machen das jetzt über Südafrika“, habe es geheißen.

Er habe „den ganzen Aufwand“, der wegen des angeblichen Nachlasses betrieben worden sei, nie hinterfragt, hatte der Oberböhmsdorfer in seiner Einlassung erklärt. Zudem habe er sich mehrmals bei dem Anwalt rückversichert, „ob das schon alles legal sei“.

Schlechtes Englisch bewahrt nicht vor Strafe

Der Zollbeamte, der den E-Mail-Verkehr zwischen dem Angeklagten und dem Mann namens Rudnik Brown ausgewertet hat, bestätigte dies vor Gericht. Der vermeintliche Anwalt habe Kontodaten einer englischen Bank übersendet, seinen Pass sowie Urkunden. Laut Richter Kring waren es „Unterlagen wie aus dem Märchenbuch“: Wappen so groß und bunt wie möglich, dazu haarsträubende Formulierungen in unsinnigem Englisch. Dazu entschuldigte sich der Angeklagte: „Mein Englisch ist eher schlecht.“

Auf die Frage Krings, ob sich während der Vernehmung beim Angeklagten Anhaltspunkte für eine gewisse Naivität ergeben hätten, meinte der Zollbeamte: „Es gibt halt immer wieder Leute, die so was glauben“. Anfragen zur Überprüfung der Unterlagen in Spanien und Italien sind dem Zeugen zufolge bis heute unbeantwortet. Eine Überprüfung ergab, dass unter anderem der Pass des Anwalts gefälscht war.