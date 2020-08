Öffnung der Hofer Straße in Schleiz verzögert sich

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Öffnung der Hofer Straße in Schleiz verzögert sich

In der kommenden Woche werden zwei wichtige Verkehrsrouten im Oberland gesperrt: Der Kreisverkehr bei Dittersdorf und die Landesstraße zwischen Ziegenrück und Liebschütz. Die Hofer Straße stadtauswärts in Schleiz wird ab Samstagabend wieder für den Verkehr freigegeben. Obwohl die neue Asphaltdecke am Einmündungsbereich zur Ludwig-Jahn-Straße bereits fertig ist.