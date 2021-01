Die Einsatzkräfte der Schleizer Feuerwehr bei der Beseitigung der Ölspur im Wohngebiet am Oelschweg.

Schleiz. Verursacht wurde die Ölspur im Schleizer Wohngebiet am Oelschweg durch ein Winterdienstfahrzeug.

Ölspur im Wohngebiet am Oelschweg sorgt für Feuerwehreinsatz

Das Wohngebiet am Oelschweg zeigte sich am frühen Dienstagnachmittag kunterbunt in Regenbogenfarben. Grund dafür war eine Oelspur, die sich durch das gesamte Wohngebiet zog. Um Umweltschäden durch das Öl auf der Straße zu vermeiden, wurde deshalb um 13.18 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Schleiz alarmiert. Diese machte sich mit drei Fahrzeugen zum Ort des Geschehens.

Bioversal zersetzt das Öl

In gewohnter Formation ging es dann an die Beseitigung der Ölspur: Eine Einsatzkraft ging mit einem Sprühgerät voran, mit dem Bioversal – eine Ölzersetzende Flüssigkeit – auf den Asphalt aufgebracht wurde. Dahinter folgten mehrere Einsatzkräfte mit Besen, die das Spezialmittel über die gesamte Straße verteilten und in den Asphalt einarbeiteten. Zu guter Letzt folgte das Tanklöschfahrzeug (TLF), welches das zersetze Öl mit seinem Bodensprühsystem von Asphalt spülte.

Verursacher ausfindig gemacht

Parallel dazu erfolgte die Verursacherermittlung. Ein Anwohner berichtete zunächst über ein Post-Zustellfahrzeug, dass an diesem Tag im gesamten Wohngebiet Oelschweg unterwegs gewesen sein soll. Dieser erste Hinweis bestätigte sich jedoch nicht. Stattdessen konnte ein privater Winterdienstleister, der in diesem Wohngebiet tätig ist, als Verursacher ausfindig gemacht werden.

Nachdem das Wohngebiet von der Ölspur bereinigt worden war, wurden die Einsatzkräfte gegen 15.15 Uhr zu einer zweiten Ölspur auf der Feldgasse alarmiert. Auch diese wurde in der gewohnten Form beseitigt. Ein Verursacher zu der zweiten Ölspur konnte bisher noch nicht ausfindig gemacht werden. Nach rund 3,5 Stunden waren die Arbeiten wegen Ölspuren im Schleizer Stadtgebiet beendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei oder dem Ordnungsamt zu melden.