Nach einer Unfallflucht in Gräfenwarth hat die Feuerwehr Schleiz das Motorenöl beseitigt.

Zeugen gesucht Ölwanne in Gräfenwarth kaputt gefahren und abgehauen

Nach einer Unfallflucht in Gräfenwarth hat die Feuerwehr Schleiz das Motorenöl beseitigt. Dieses ist offensichtlich nach einem Schaden an der Ölwanne eines Fahrzeuges ausgelaufen, teilte Stadtbrandmeister Ronny Schuberth mit. Sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr der Stadt Schleiz suchen dringend Zeugen, die zu einem Verkehrsunfall am neuen „Fahrbahntrenner“ im Gräfenwarth Angaben zum Verursacher machen können.

Auf dem neuen Übergang am Ortseingang von Saalburg kommend war vermutlich ein Pkw über die Fußgänger- und Radfahrerinsel gefahren, hatte dabei ein Verkehrsschild mit einem blauen Richtungspfeil überrollt und sich dabei die Ölwanne aufgerissen. „Die am Mittwoch um 7.30 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Schleizer Feuerwehr hatten gerade eine Notöffnung einer Wohnung wegen einer hilflosen Person in Schleiz abgeschlossen und übernahmen die Beseitigung des Motorenöls vom Ortseingang von Gräfenwarth bis zum Parkplatz gegenüber dem Autohaus Purfürst“, berichtete Ronny Schuberth. Nach über 90 Minuten war der Schaden beseitigt.

Wer Informationen zum Unfallhergang oder Schadensverursacher machen kann, möge sich bitten an die Polizei, Telefon (03363) 431-0, wenden. Das beschädigte Fahrzeug wurde vermutlich auf dem Parkplatz verladen, mutmaßt Ronny Schuberth.