Pfarrer: Virus wird Schutzimpfung für neues Miteinander

Ingolf Scheibe-Winterberg, evangelisch-lutherischer Pfarrer in Schleiz, ist zuversichtlich, dass das Coronavirus am Ende eine Schutzimpfung für unser privates und globales Miteinander sein wird. Warum, verrät er im Interview. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Herr Scheibe-Winterberg, das Coronavirus betrifft auch das kirchliche Leben: Keine Gottesdienste, Taufen und Hochzeiten. Selbst Beerdigungen dürfen nur im engsten Familienkreis stattfinden. Wie geht ein Pfarrer mit diesen Einschränkungen um?

Zunächst bin ich dankbar, dass es von Bundesregierung und Landeskirche klare Weisungen und Vorgaben gibt. Ich musste nicht selbst entscheiden, was wann und wie noch stattfinden kann. Bei der Absage des Friesauer Bikertreffens, der Verschiebung von Konfirmation und Freizeiten und der Schließung unserer Kirchentür konnte ich mich darauf berufen. Ich selbst habe diese Verbote auch gebraucht, um zu merken, dass das alles real und keine übliche Hysterie ist. Die gegenwärtigen Verbote betreffen allerdings die Mitte unsere Arbeit: persönliche Kontakte, Gespräche und Besuche. Mit dem Gottesdienstverbot fehlt uns das gemeinsame Glauben, Singen und Feiern. Bestattungen im aller kleinsten Familienkreis sind noch trostloser als eh schon. Und mehr denn je kommt es darauf an, was wir glauben, wem wir glauben und woran wir glauben.

Nutzen Sie moderne Möglichkeiten wie Whatsapp-Videotelefonie, um Ihre Gemeinde zu erreichen?

Gegenwärtig gibt es viele Ansätze, mittels moderner Kommunikationsformen in Verbindung zu bleiben. Man denkt nach über virtuellen Konfirmandenunterricht, Chorproben in Konferenzschaltung, Gottesdienst-Streaming, Aktionen, die man zur gleichen Zeit überall tun soll. Ich persönlich bin da eher konservativ. Ich setze auf ein funktionierendes Telefon, verweise auf bewährte Angebote der Sendeanstalten wie Rundfunkgottesdienste und Radioandachten. Auch für die Möglichkeit, in unserer Tageszeitung zu Wort zu kommen, bin ich dankbar.

Da die Ostergottesdienste ausfallen werden, denken wir gerade über ein kleines Heftchen nach, das zu einer kleinen Andacht daheim anregt.

Man weiß ja nicht, wie lange die Situation noch andauert. Was macht das Kontaktverbot mit den Menschen?

Da habe ich Hoffnungen und Befürchtungen. Menschen sind trotz Internet und Glotzmaschine im Wohnzimmer zutiefst körperliche Wesen. Sie suchen den Händedruck, ein Lächeln und das Hallo von der anderen Straßenseite. Nun, zurückgeworfen auf die engste Familie oder gar allein mit sich und ihren Gedanken wird langsam bewusst, was da fehlt. Selbst beim Einkaufen muss man auf Abstand achten. Noch ist diese Situation neu. Wir sind damit beschäftigt, uns darin einzurichten, werden kreativ und schicken uns lustige Bildchen hin und her. Doch was mir Sorge macht, ist die unbestimmte Dauer dieses Zustandes, wenn die Ausnahme zum neuen Alltag geworden ist. Das enge Miteinander bringt Konflikte mit sich. Das Dauerbombardement mit Corona-Berichterstattung engt die Wahrnehmung ein. Und wer nicht zur Arbeit kann, keinen Garten hat, die Wohnung aufgeräumt und renoviert hat, weiß nicht so recht, was er jetzt machen soll.

Haben Sie Vorschläge?

Jetzt ist Zeit, etwas zu tun, was man schon lange einmal machen wollte. Ein Freund möchte Spanisch lernen, ein anderer schreibt Tagebuch. Was ist mit den Stapeln von Fotos, die eigentlich in ein Album gehören?

Ist das die Gelegenheit, endlich die ganze Bibel zu lesen und beim Glockenläuten mal alles zu unterbrechen für ein kurzes Gebet? Vor allem sollte man jede verbliebene Möglichkeit nutzen, rauszukommen und sich zu bewegen. Ich verbringe viel Zeit am Klavier, probiere Kochrezepte aus und repariere alles Mögliche.

Ihr zehnjähriger Sohn kann derzeit nicht zur Schule. Steigt bei Ihnen die Wertschätzung für die Arbeit der Lehrer?

Nein. Ich war schon immer der Ansicht, dass Lehrer idealistische, selbstlose und unterbezahlte Helden sind und habe es bei jeder passenden Gelegenheit auch gesagt. Nun sehe ich deutlicher die anderen Helden: Personal im Supermarkt, Kraftfahrer, Paketboten und Pfleger.

Den Heimunterricht übernimmt vor allem meine Frau. Es ist nervenaufreibend für beide. Ich engagiere mich eher nachmittags mit einem Beschäftigungs- und Animationsprogramm für meinen Sohn.

Franzosen hamstern Wein und Kondome, Deutsche Klopapier. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Man kauft eben jetzt das, was man daheim nicht genügend vorrätig hat (lacht). Das mit dem Klopapier ist schon grotesk, aber eher so etwas wie Folklore. Man hat sich eben darauf geeinigt. Was es tatsächlich gerade nicht gibt, ist Hefe. Schreiben Sie mal darüber.

Danke für den Tipp. Vor einem Jahr fand in Schleiz die bislang einzige Fridays-for-Future-Demo statt. Die derzeitigen Einschränkungen sind für den Umweltschutz wirkungsvoller als die gesamte Bewegung um Greta. Glauben Sie, dass davon etwas bleibt?

Zuerst gönne ich es der Natur, dass sie einmal durchatmen kann von unseren Flugzeugen, Luxusdampfern und Autos, den Industrieemissionen und dem Wachstumswahn. Ich bin zuversichtlich, dass dieses Virus am Ende eine Schutzimpfung für unser privates und globales Miteinander gewesen sein wird. Denn wenn wir gemeinsam diese Krise bewältigen, dann klappt's auch mit dem Klima und dem Weltfrieden.