Pößnecker Berggold veranstaltet Grüne Woche im eigenen Haus

Von Marcus Cislak

Pößneck. Die Globalisierung betrifft uns alle, das kann man an der Pandemie sehen, beim täglichen Einkauf und unserer Lebensweise. Aber: Je komplexer die Welt, desto mehr besinnt man sich auf das Eigene, Regionale. Das zeigt sich auch in der Nahrungsmittelindustrie.

Präsentieren sich die Pößnecker Unternehmen wie Berggold und Rosenbrauerei gewöhnlich Mitte Januar der breiten Öffentlichkeit zur Grünen Woche in Berlin, macht die Corona-Krise den Veranstaltern das Leben schwer. Vor einigen Monaten sagten die Thüringer Aussteller ihre Teilnahme ab, seit Kurzem ist bekannt, dass die Schau rein digital sein wird. Berggold geht nun gemeinsam mit anderen einen eigenen Weg.

Dass die digitale Veranstaltungsform nicht besonders nah am Konsumenten ist, dürfte klar sein. Doch sich den Verbrauchern direkt zu zeigen, sie probieren zu lassen, ist den Pößnecker Süßwaren-Produzenten wichtig. Aus dem Grund gibt es im Werksverkauf ab Montag, 18. Januar, eine Art regionale Grüne Woche.

Grüne Woche im eigenen Haus

Mit einer „Genussreise durch Thüringen“, wie man die Aktion getauft hat, ging das Unternehmen Kooperationen mit Firmen aus dem Grünen Herzen Deutschlands ein. Das sei auch ziemlich wohlwollend von diesen aufgenommen worden, so Lisa Schreck, Marketingbeauftragte von Berggold.

Anders herum funktioniere es übrigens auch: Süßes von Berggold selbst sei auch schon in anderen Häusern vertreten, so dass die Partner voneinander gleichsam profitieren. Das gebe es zum Beispiel auch schon in ähnlicher Form beim Wursthersteller Die Thüringer in Dornheim, sagt Schreck.

Im Hause Berggold sollen dann Produkte versammelt sein, die die regionale Bandbreite verschiedener Köstlichkeiten und Alltagsprodukte abbilden. Darunter werden Bier aus der Schleizer Braumanufaktur Scharch, Born-Senf, Herzgut-Käse und Heichelheimer Klöße zu finden sein. Auch Kosmetika, Tees, Spirituosen, Eispulver, Marmelade und Wurst. Man wolle so einen Anlaufpunkt für regional Erzeugtes bieten mit Schwerpunkt Saale-Orla-Kreis, so Schreck. Und zwar dauerhaft.

„Viele Mitarbeiter sind sonst im Januar in den Vorbereitungen und der Durchführung der Grünen Woche in Berlin eingebunden“, sagt Schreck. In Zeiten von Kurzarbeit, natürlich auch bedingt durch Corona, setze man deshalb die Angestellten auf diese Art im Unternehmen ein.