Promis diskutieren in Hof über den Mauerfall

Autorin Anne Hahn hat im Mai 1989 einen Fluchtversuch aus der DDR unternommen. Sie wollte über Aserbaidschan in den Iran gelangen, um von da aus in den Westen zu kommen. Der Versuch scheiterte, sie wurde verhaftet. Als am 9. November 1989 dann ganz Deutschland den Mauerfall feierte, saß sie im Gefängnis und war wütend. „Jeder durfte in den Westen. Und ich, die so viel dafür riskiert hatte, sitze immer noch hier, dachte ich damals.“ Wenige Tage später sei sie entlassen worden. Ihre Geschichte erzählte die Autorin am Samstagabend bei der Diskussionsrunde zum Mauerfall, beim „längsten Gespräch Deutschlands“ in den Hofer Hoftex-Hallen.

Das Motto des Abends lautete „Unsere Geschichte schreibt Zukunft“. Das „längste Gespräch“ war ein interaktives Talk-Format entlang der ehemaligen Grenze. Die Gespräche fanden in Hof statt, das zusammen mit Plauen eine Festveranstaltung umsetzte, in Geisa in Thüringen, in dem ehemals geteilten Doppeldorf Zicherie/Böckwitz und in Ratzeburg in Schleswig-Holstein. Vertreter aus Politik, Sport, Wirtschaft und Kultur sprachen darüber, wie sie den Mauerfall erlebten und wie die Grenzöffnung ihr Leben und die Gesellschaft veränderten. Über Live-Schalten wurden die Talkrunden miteinander verbunden. Mehr als 10.000 Menschen verfolgten das Ereignis im Livestream im Internet. Zwischenzeitlich wurde auch von Hof nach Berlin zum zentralen Festakt am Brandenburger Tor geschaltet. Etwa viereinhalb Stunden vergingen am 9. November 1989 von der Verkündung der Reisefreiheit bis zur Öffnung des Grenzübergangs an der Bornholmer Straße/Bösebrücke in Berlin. Genau in dieser Zeitspanne – zwischen 18.53 und 23.30 Uhr – liefen am Samstag die Feierlichkeiten der Bundesregierung ab.

So blickten zusammen mit der Autorin Anne Hahn von 18.53 Uhr an eineinhalb Stunden lang fünf Promis im Studio auf die Ereignisse vor 30 Jahren zurück. Mit dabei waren Fußballexperte Reiner Calmund, Geschäftsführer der EJOT Gruppe Christian J. Kocherscheidt, der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt und Kugelstoßerin Christina Schwanitz. Judith Rakers und Marco Schreyl moderierten das Gespräch.

Wie war das damals, als die Mauer fiel, und was zählt heute?

Christian Kocherscheidt erzählte, wie sein Unternehmen EJOT, Spezialist für Verbindungselemente, kurz nach der Grenzöffnung das Schraubenwerk Tambach in Thüringen übernommen hat – mitten in einer Zeit, als die Wirtschaft der ehemaligen DDR am Boden lag. Heute sei es ein weltweit agierendes erfolgreiches Unternehmen. Diese Disruption sei damals schmerzhaft für die Wirtschaft gewesen. Aus dieser Erfahrung sei aber die heutige Gesellschaft entstanden. „Nun läuft es ähnlich mit der Digitalisierung. Deshalb habe ich Mut und Zuversicht für die Zukunft.“

Die Kugelstoßerin Christina Schwanitz, Weltmeisterin und Mutter von Zwillingen, war vier Jahre alt, als die Mauer fiel. Als sie später mit dem Sport anfing und um die ganze Welt reiste, sei diese Art von Freiheit für ihre Familie Neuland gewesen. Auf die Frage von Marco Schreyl, was an der DDR positiv gewesen sei, antwortete sie: „Die Kinderbetreuung war einsame Spitze.“

Für drei Tage sei Reiner Calmund damals nach Berlin gereist, um das Ereignis zu genießen. Erst danach habe er wieder an Fußball denken können und hat später einen ersten Fußballtransfer von Ost nach West organisiert.

Christian Schmidt hatte neben Geschichten von Euphorie und Freude auch mahnende Worte parat: „Wir müssen jungen Menschen deutlich machen, welche Bösartigkeiten stattfinden können.“ Mit Sorge betrachtet auch Autorin Anne Hahn die aktuellen Ereignisse: „Mir ist nicht so richtig nach Feiern zumute“, sagte sie am Rande der Veranstaltung. „Ich finde es schlimm, dass heute noch Menschen an Grenzen scheitern müssen. Dabei haben sie bessere Gründe für eine Flucht als ich damals.“

Neben der Talkrunde fand in Hof in der zweiten Hoftex-Halle ein Public-Viewing-Event statt, zu dem nach Angaben des Veranstalters etwa 1500 Menschen kamen. Moderatoren von Radio Euroherz führten hier Gespräche mit Zeitzeugen und zwei regionale Bands – Lokomotor und Koalika – brachten in Liedern und Ansagen ihre Botschaft unters Volk, die lautete: „Die Mauern innerhalb der Gesellschaft müssen weg.“ Auch der Top-Act des Abends, Sänger Tim Bendzko, fand, dass noch viel im Argen liegt: „Es wird noch dauern, bis die Unterschied zwischen Ost und West kein Thema mehr sind.“ Als „Gänsehauterlebnis“ bezeichnete Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) den Mauerfall. Er eröffnete zusammen mit dem Hofer Oberbürgermeister Harald Fichtner und dem Plauener Bürgermeister Steffen Zenner (CDU das Public Viewing in Hof. Danach ging es für sie zur Festveranstaltung nach Plauen.