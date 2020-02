Railaer wechselt zur Ökolandwirtschaft und zum Haupterwerb

Wenn die Dürre in den vergangenen zwei Jahren nicht zu Ertragseinbußen bei der Getreideernte geführt hätte, wäre Biobauer Steffen Wolfram aus Raila ein durchaus zufriedener Mann. Denn er kann zum Ausgleich keinen höheren Preis für sein ökologisch erzeugtes Korn verlangen, weil dieser wegen guter Ernten im Ausland stagniert. Der 41-Jährige, dessen Ökolandwirtschaftsbetrieb auch das Bio-Seehotel in Zeulenroda und den Gasthof Wetteraperle in Raila beliefert, würde nicht mehr in die konventionelle Landwirtschaft zurück wechseln wollen.

Seit 2000 Ökolandwirt in Raila

Sein Vater Gerd Wolfram hatte im Jahr 1992 als konventioneller Nebenerwerbslandwirt begonnen. Als der Familienbetrieb nach drei Jahren Umstellungsphase im Jahr 2000 auf Ökolandbau umstellte, war der Anfang schwer. „Wir hatten nur 17 Hektar Fläche und folglich zu geringe Mengen für die Vermarktung“, sagte Steffen Wolfram. Doch mit der Zeit konnten die Wolframs Flächen hinzupachten und kommen nun in den Gemarkungen Raila und Gräfenwarth auf 50 Hektar Felder für Ackerfrüchte und weitere 25 Hektar für Grünland. Auf diesen wird das Futter für die Mutterkühe und Mastbullen angebaut.

Im Jahr 2018 habe Steffen Wolfram 20 bis 42 Doppelzentner, also zwei bis 4,2 Tonnen Getreide pro Hektar geerntet, im Folgejahr weniger. Normal sind für ihn in seiner Region 35 bis 65 Doppelzentner. Er baut Dinkel, Weizen, Gerste, Hafer, Kleegras und Erbsen an, die er größtenteils von der Ruhmühle in Ebersdorf beziehungsweise über die Marktgemeinschaft „Ökoflur“ in Nottleben (Landkreis Gotha) vermarkten lässt.

Steffen Wolfram, der 1997 als Nebenerwerbslandwirt in den Familienbetrieb eingestiegen ist, hat vor fünf Jahren als Ökolandwirtschaftsbetrieb Wolfram in den Haupterwerb gewechselt. Der Inhaber wird gelegentlich von seiner Frau Regina und seinen Eltern, die vor zwei Jahren in Rente gegangen sind, unterstützt. Diese hatten damals Kartoffeln, Möhren und in größerem Umfang Salate angebaut, die nicht nur an gastronomische Einrichtungen gingen, sondern auch in den Ende Januar geschlossenen Schleizer Bioladen.

Einer der wenigen Kartoffelproduzenten im Saale-Orla-Kreis

Die festkochenden Kartoffeln der Sorten Belana und Bernina sowie die mehlige Sorte Melody werden auch im Hofverkauf an Privatleute verkauft. Damit ist der Ökolandwirtschaftsbetrieb Wolfram, der über den Verein Biopark aus Güstrow zertifiziert ist, einer der ganz wenigen Kartoffelproduzenten mit Direktvermarktung im Saale-Orla-Kreis.

Anstatt wie manche konventionelle Bauern synthetischen Dünger und umstrittene Unkrautbekämpfungsmittel zu verwenden, setzt Wolfram auf das Unterpflügen von Zwischenfrüchten und die Bodenbearbeitung mit dem Grubber. „Auf 15 bis 20 Hektar Land baue ich über den Winter Stickstofflieferanten wie Kleegras und Zwischenfrüchte an, die im Frühjahr als Gründung eingeackert werden, bevor das Getreide angebaut wird. Der Boden ist besser geworden, das erkennen auch die Verpächter an. Wie haben wieder Regenwürmer im Acker“, sagte Wolfram.

Das Stroh verwendet er als Einstreu in seinem Rinderstall, in dem im Durchschnitt 15 Mutterkühe, ein Zuchtbulle und vier Mastbullen gehalten werden. „Die Kälber bleiben ein halbes bis dreiviertel Jahr nach der Geburt bei ihrer Mutter, bevor ich sie über Viehhändler zu einem relativ vernünftigen Preis an andere Biolandwirte zur Mast verkaufe“, sagte Wolfram. Den Mist aus dem Stall lasse er im Frühjahr von einem Lohnunternehmen als Stickstofflieferant auf die Felder aufbringen, ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft.