Renitente Wut-Oma

Oliver Nowak über eine verwirrende Begegnung in Schleiz.

Es gibt so Momente, da falle ich vom Glauben an den gesunden Menschverstand und die Menschlichkeit ab. Das ist zumeist Montag- und Mittwochabend, wenn sich ein besonderer Ausschuss derer in Schleiz trifft, die gefühlt an allem was zu meckern haben. Aber das war auch Sonntag so, als Roland Hinkel und ich von einer renitenten Wut-Oma mehrfach angegangen wurden. Anstatt sich über die Arbeiten zu freuen, wurde nur gemotzt. Zuerst kam die betagte Frau mit ihrem Rollator auf uns zu und beschwerte sich, dass die Bänke so lange nicht nutzbar waren und wir uns schämen sollten. Nach Erläuterung der Sachlage zog sie ab.

Nach einer Runde durch den Schlosspark kam sie wieder zurück. Es sei Sonntag, wer würde da denn arbeiten, ehrenamtliche Arbeit gebe es gar nicht mehr und wir müssten Straftäter sein, die gerade eine Strafarbeit ausführten. Dann wollte sie permanent an unsere Trinkbecher. Als Roland Hinkel ihr erneut die Sachlage erklären wollte und sie warnte, dass wir auch die Polizei rufen könnten, wenn sie uns weiter belästige, sagte sie, er solle „sein Maul halten“. Dann kündigte sie an, mir mit ihrem Rollator über den Fuß zu fahren – und tat das mit einem spöttischen „Ups, Missgeschick“ sogar. Ihren Namen wollte sie natürlich nicht nennen und uns auch nicht glauben, wer wir waren.

Nach einer weiteren Runde durch den Park kam sie wieder zu uns. Zu einem Gespräch waren wir da allerdings nicht mehr bereit und arbeiteten weiter an der Bank. Sie befolgte dann wohl nach wenigen Minuten meinen Rat, doch zu Leuten zu gehen, die sie mögen oder sich mit ihr unterhalten wollen und wünschte ihr eine gute Reise. Mit dem Hinweis, dass diese wohl sehr lang werden würde. Aber bestimmt ist ja im Ausschuss noch ein Plätzchen für die Dame frei.