Die illegal aufgestellte Bank am See in Langenbuch wurde vom Landratsamt mit einen KFZ-Abfall-Aufkleber versehen.

Ruhebank am See in Langenbuch muss weg

Es klingt wie ein Scherz, was dieser Zeitung vergangene Woche zugetragen wurde. An einer Ruhebank nahe Langenbuch, die an einem See steht, wurde ein amtlicher Aufkleber angebracht, der eigentlich für illegal abgestellte Fahrzeuge gedacht ist, die entfernt werden müssen.