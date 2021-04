Saale-Orla-Kreis ist Hotspot Nummer eins

Schleiz. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt bei 516,7. „Das Virus ist praktisch überall“, sagt Amtsarzt Torsten Bossert.

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 516,7 – und damit 415 Neuinfektionen innerhalb von einer Woche – führt der Saale-Orla-Kreis das bundesweite Ranking an.

Corona-Blog: Karte zeigt Inzidenz bei Kindern – Saale-Orla-Kreis größter Hotspot

Allein zum heutigen Dienstag wurden 107 neue Fälle gemeldet, wobei diese Zahl aufgrund einer Verzögerung die Meldungen der vergangenen beiden Tage beinhaltet.

Die Inzidenz liegt im Landkreis nach dem 27. März zum zweiten Mal über der Marke von 500 und erreicht einen neuen Höchststand.

Diffuses Infektionsgeschehen über den gesamten Saale-Orla-Kreis

Problematisch ist aus Sicht des Gesundheitsamtes unverändert die Tatsache, dass sich die Infektionen ohne nennenswerte Schwerpunkte im gesamten Landkreis verteilen. Vereinzelte Hotspots, die die Corona-Zahlen nach oben treiben, gebe es nicht. „Wir beobachten ein völlig diffuses Infektionsgeschehen. Das Virus ist praktisch überall und in vielen Fällen lässt sich die Infektionsquelle nicht benennen. Eine effektive Kontaktnachverfolgung und damit eine nachhaltige Eindämmung der Virusausbreitung ist bei so hohen Fallzahlen praktisch unmöglich“, so Amtsarzt Torsten Bossert.

Ein nur geringer Teil der 415 Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage entfalle dabei auf die sechs Testzentren in Gefell, Neustadt, Pößneck, Rosenthal, Schleiz und Triptis. Dort wurden in der vergangenen Kalenderwoche 1070 kostenfreie Schnelltests durchgeführt, wovon 38 – also rund 3,5 Prozent – positiv ausfielen. Die vereinzelt zu hörende Kritik, dass vermehrtes Testen die Inzidenz in die Höhe treibe, bestätige sich im Landkreis demnach nicht.

Start des Testzentrums in Bad Lobenstein verschoben

Eigentlich sollte in dieser Woche auch eine siebte zentrale Teststelle in Bad Lobenstein ihren Betrieb aufnehmen. Aufgrund von Quarantänemaßnahmen musste der Start des Angebots der Stadt-Apotheke jedoch auf den 3. Mai verschoben werden.

