Saale-Orla-Kreis soll sich zur Schulsportanlage Tanna bekennen

Landtagsabgeordneter Ralf Kalich und Bürgermeister Marco Seidel mit Sohn Carlo. Die Kreistagsfraktionen der Linke und der FDP beantragen gemeinsam die Modernisierung und Sanierung der Schulsportanlagen in Tanna durch den Landkreis in Zusammenarbeit mit der Stadt Tanna.

Die Kreistagsfraktionen Die Linke und FDP beantragen gemeinsam eine Modernisierung und Sanierung der Schulsportanlagen in Tanna durch den Landkreis in Zusammenarbeit mit der Stadt. Sollte der Kreistag Anfang Mai zustimmen, werde Landrat Thomas Fügmann (CDU) beauftragt, entsprechende Planungen zu veranlassen und Fördermittel zu beantragen. Das Vorhaben soll „zeitnah in den nächsten Jahren“ erfolgen. Das teilten die Kreistagsmitglieder Ralf Kalich (Linke) und Marco Seidel (parteilos auf FDP-Liste) am Montag mit, die auch Landtagsabgeordneter beziehungsweise Bürgermeister der Stadt Tanna sind.