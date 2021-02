Saale-Orla-Kreis: Zahl der Neuinfektionen mit leichtem Abwärtstrend

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis lässt langsam, aber stetig einen leichten Abwärtstrend erkennen. Corona-Blog: Erster AstraZeneca-Impfstoff nur für Erstimpfungen - So soll Thüringen aus dem Lockdown aussteigen

Seit Freitag vermeldet das örtliche Gesundheitsamt 46 Neuinfektionen, die sich im gesamten Kreisgebiet verteilen. Die 7-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner) sank weiter auf 150,7. Umgerechnet auf den Saale-Orla-Kreis mit circa 80.300 Einwohnern bedeutet das 121 Infektionen innerhalb von 7 Tagen. Im Januar war beim Inzidenz-Wert mehrfach die 400er-Marke überschritten worden.

Sorge vor einem erneuten Anstieg der Corona-Infektionen im Saale-Orla-Kreis bereiten dem Gesundheitsamt die hohen Fallzahlen im Nachbarlandkreis Hof mitsamt der Stadt Hof – hier liegt die 7-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 282,7. Dort war auch die britische Corona-Mutation bereits mehrfach nachgewiesen worden, die als wesentlich ansteckender gilt als das bisherige SARS-CoV2-Virus.

Von den über das Wochenende gemeldeten Neuinfektionen im Saale-Orla-Kreis sind allein acht in Neustadt an der Orla zu verorten, sieben in Hirschberg, sechs in Schleiz, vier in der Verwaltungsgemeinschaft Triptis und je drei in der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg, in Pößneck und Rosenthal am Rennsteig.

Für Rückfragen zum Thema Corona sind die Telefone der Bürgerhotline im Landratsamt von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr unter 03663 / 488 888 erreichbar. Schriftliche Anfragen an: buergerhotline@lrasok.thueringen.de