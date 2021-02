Saaleradweg zwischen Ziegenrück und Paska gesperrt

Der Saaleradweg muss im Bereich Ziegenrück kurzfristig vom 1. bis 10. März gesperrt werden. Betroffen ist der Bereich ab Ortsausgang Ziegenrück in Richtung Paska (Forstweg).

Wie die Stadt Ziegenrück mitteilt, ist aufgrund umgestürzter und schräg hängender Bäume Gefahr in Verzug, sodass ein schnelles Handeln erforderlich ist. Eine Umleitung lässt sich aufgrund der Kürze der Zeit nicht mehr rechtzeitig ausschildern, ein Umfahren der Sperrung ist jedoch möglich.

Hierzu fährt man aus Richtung Walsburg kommend nicht in die Ortschaft Ziegenrück hinein, sondern an der großen Brücke links über die Saale in Richtung Remptendorf/Liebschütz. In Liebschütz biegt man rechts in Richtung Ottermühle ab und trifft dann bei Altenbeuthen wieder auf den ausgeschilderten Routenverlauf des Saaleradweges.