Schärfere Regeln gegen Ausbreitung des Coronavirus im Saale-Orla-Kreis

Der Pandemiestab des Landratsamt saß auch am wieder Montag zusammen und tagte zu weiteren Schutzmaßnahmen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt. Der Stabsleiter, Torsten Bossert, fordert die Einrichtung einer Isolierstation am Krankenhaus Schleiz. Zunächst sollen sechs Betten sowie mindestens ein Beatmungsbett auf der Intensivstation eingerichtet werden. Der Fachdienst Gesundheit forderte zudem die Einrichtung von Abstrichstationen bei Kassenärzten in Pößneck und Schleiz.

Bisher gibt es, außer der drei Fälle, keine weiteren neu auf den Coronavirus getesteten Patienten. Rund 80 Personen im Kreis befänden sich derzeit in Quarantäne, heißt es von Bossert. Der erste Corona-Infizierte in Thüringen aus dem Landkreis, gelte mittlerweile als geheilt.

Liste mit Berufsgruppen, deren Kinder zur Notbetreuung dürfen kommt

Heute gegen 13 Uhr werde zudem eine Liste mit betroffenen Berufsgruppen bereitgestellt, deren Kinder zur Notbetreuung in Schulen und Kitas dürfen. „Um logistische Schwierigkeiten zu vermeiden, bleiben alle Einrichtungen in den nächsten Tagen für die Notversorgung der Kinder von Eltern der betreffenden Berufsgruppen geöffnet, bis weitere organisatorische Entscheidungen getroffen wurden“, heißt es in der Meldung aus dem Landratsamt. Zu finden ist die Liste auf der Internetseite des Landratsamtes.

Zu beachten ist für Eltern, dass der Kombus-Verkehr ab Dienstag nach Ferienplan fährt.

Auch der Besucherverkehr im Landratsamt werde nochmals eingeschränkt; reguläre Öffnungszeiten entfallen, heißt es weiter. Für die Zulassungs- und Führerscheinstelle werde es Sonderregelungen geben. Bürger können sich bei Fragen telefonisch beim Landratsamt melden unter 03633/488 888.