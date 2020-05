Der Bootsverleih in Saalburg hat wieder geöffnet.

Schippern mit geliehenem Boot in Saalburg wieder erlaubt

Saalburg. Seit Mitte der vergangenen Woche hat der Bootsverleih von Susanne Cibis in Saalburg die schriftliche Erlaubnis des Landratsamtes wieder zu öffnen. „Unser Telefon klingelt den ganzen Tag“, so Inhaberin Susanne Cibis. „Die Leute wollen wissen, ob wir geöffnet haben oder nicht.“ Auch der Bootsverleih muss sich an die Hygiene-Vorschriften halten. Die Boote werden nach Benutzung desinfiziert und für die Gäste als auch das Personal stehen genug Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung.