Schlägerei in Schleizer Gaststätte: Gäste gehen mit Billardstöcken aufeinander los

Ein Streit ist in einer Gaststätte in Schleiz eskaliert (Symbolfoto).

Schleiz. Ein Streit ist in einer Gaststätte in Schleiz eskaliert. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Bei einer Auseinandersetzung in einer Schleizer Gaststätte sind Sonntagabend mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, kam es in der Bowlingbahn einer Gaststätte in der Straße "Am Agnesfeld" zum Streit zwischen zwei Gruppen.

Beim Billard gerieten die beiden Gruppen in Streit und gingen letztendlich mit den Queues aufeinander los. Dabei erlitten mehrere Beteiligte leichte Verletzungen.

Die Umstände, die zur Auseinandersetzung führten, muss die Polizei noch ermitteln.