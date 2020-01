Schleiz ist jetzt flächenmäßig größer als Bremerhaven

Die Stadt Schleiz ist zum Jahreswechsel größer geworden: Das 80 Einwohner zählende Dorf Burgk mit seinen Ortsteilen Burgkhammer und Isabellengrün wurde eingemeindet. Während sich die Einwohnerzahl der Kreisstadt auf 8890 erhöht, wächst die Ausdehnung gleich um 13,66 auf 96,69 Quadratkilometer. „Burgk wird für uns eine Herausforderung, vor allem flächenmäßig“, sagte der Schleizer Bürgermeister Marko Bias (CDU) am Donnerstag. Damit ist Schleiz knapp drei Quadratkilometer größer als die 113.000 Einwohner zählende Stadt Bremerhaven.

Wenn beispielsweise Bauhofmitarbeiter aus den Ortsteilen Langenbuch oder Dröswein nach Isabellengrün fahren wollen, sind sie laut Online-Routenplaner auf der knapp 21 Kilometer langen Strecke eine knappe halbe Stunde unterwegs.

Im Gebiet der Stadt Schleiz liegen seit dem Gebietszuwachs gleich vier Sperrmauern: die der vier Talsperren Burgkhammer, Bleiloch, Lössau und Wisenta. Touristisch gesehen bekommt Schleiz mit dem Museum Schloss Burgk und dem Aussichtsturm zwei Höhepunkte. Im Ortsteil Burgk befindet sich zudem das Kinderheim der Arbeiterwohlfahrt und ein Friedhof. Mit dem von Familie von Reitzenstein geplanten Wald- und Naturfriedhof in den Bleibergen bei Burgk ist eine weitere Ruhestätte geplant.

„Zur nächsten Stadtratssitzung am 18. Februar werden wir uns mit dem Waldfriedhof beschäftigten“, sagte Bürgermeister Bias, der sich im Juli mit Kommunalpolitikern und Verwaltungsmitarbeitern den Wald- und Naturfriedhof der Familie im oberfränkischen Issigau anschaute.

Der weitestgehend fertiggestellte Radweg vom Ortsteil Gräfenwarth bis an die Saaleland-Apartments soll in einem zweiten Bauabschnitt bis zur Sperrmauer verlängert werden. In Abstimmung mit der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft „Thüringer Meer“ soll dieser touristische Radweg künftig um die Talsperre über das Gebiet des neuen Ortsteils Burgk und der Einheitsgemeinde Remptendorf führen.

Aus Ortsname Burgk wird der Straßenname

Die Ortsbezeichnung Burgk wird nun zum Straßennamen, die Hausnummer kann jeder behalten. Die postalische Anschrift lautet nun Burgk (Hausnummer) in 07907 Schleiz. Lediglich der „Weinberg“ soll als eigener Straßennamen bleiben, künftig korrekt „Am Burgker Weinberg“ genannt.

Burgkhammer und Isabellengrün waren schon bisher Orts- und Straßenname zugleich. Die Änderungen im Personalausweis und Reisepass sind für die Inhaber kostenfrei. Allerdings nicht die Umschreibung der Kfz-Zulassungspapiere, die erst dann aktuell wird, wenn die Personaldokumente mit der neuen Anschrift aktualisiert sind.

In die Kreisstadt mitgebracht wird eine solide Haushaltführung mit einem Guthaben von rund 300.000 Euro, sagte der Burgker Bürgermeister Ralf Rosenkranz (parteilos) bei einer Bürgerversammlung im Herbst.

Schleiz erhält eine Neugliederungsprämie von 16.000 Euro

Am 22. Oktober 2018 hatte der sechs Mitglieder zählende Gemeinderat Burgk einen Beschluss zur Auflösung der Gemeinde und zur Eingliederung in die Stadt Schleiz gefasst. Der Schleizer Stadtrat hatte kurz darauf einen ähnlich lautenden Beschluss gefasst.

Am 1. November 2018 hatten der damalige Burgker Bürgermeister Rudolf Hirsch und sein Schleizer Kollege Marko Bias den Eingliederungsvertrag unterzeichnet und besiegelt. Die Kreisstadt erhält aufgrund der Eingemeindung von Burgk vom Land eine Neugliederungsprämie von 16.000 Euro, also 200 Euro für jeden Einwohner der aufzunehmenden Gemeinde.

Der bisherige Burgker Bürgermeister Ralf Rosenkranz wird nun zum Ortsteilbürgermeister. Das bei der Kommunalwahl 2019 mit 32 und somit den meisten Stimmen gewählte Burgker Gemeinderatsmitglied Timm Luckhardt (CDU-Liste) wird nun im Schleizer Stadtrat vertreten sein.

Eine Einwohnerversammlung der Stadt Schleiz werde es in Burgk wie in zahlreichen Ortsteilen im Frühjahr geben, in den anderen Stadtteilen dann im Herbst, so Marko Bias.