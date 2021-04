Schleiz: Jubiläum trotz hoher Arbeitsbelastung

Schleiz. Der Schleizer Uwe Gerland hat zum 100. Mal Blut gespendet.

Insgesamt 70 Blutspender konnte Silvia Preußer, die Verantwortliche des DRK-Blutspendedienstes, vor wenigen Tagen bei der Blutspende im Schleizer Feuerwehrgerätehaus begrüßen. Unter ihnen befand sich mit Uwe Gerland auch ein Jubilar, er schritt zum 100. Mal zum Aderlass.

„Ich gehe seit dem 18 Lebensjahr zur Blutspende. Auf die Möglichkeit zu spenden, wurde ich während meiner Lehre aufmerksam gemacht. Ich möchte anderen Menschen in Not helfen“, so der 55-jährige Schleizer.

Eine regelmäßige Teilnahme an den Blutspendeterminen war Uwe Gerland in der Vergangenheit nicht möglich. Montage, Armeezeit und unregelmäßige Arbeitszeiten verhinderten dies. Nichtsdestotrotz wird der Jubilar auch weiterhin zum Aderlass schreiten, solang ihm dies seine Gesundheit ermöglicht.

Im Übrigen hat es der Verkäufer eines Schleizer Baumarktes geschafft, auch seine Familie zur Blutspende zu motivieren. Neben ihm sind inzwischen seine Frau und seine Tochter zu fleißigen Spender geworden.

Viele Aktionen im Jubiläumsjahr geplant

2021 ist für den DRK-Kreisverband Saale-Orla ein besonderes Jahr. „Unser Kreisverband begeht sein 150-jähriges Jubiläum. Das heißt, dass wir rückblickend 150 Jahre lang Menschen in Not geholfen haben und dies auch weiterhin tun werden“, berichtet Silvia Preußer. Dies sei nur möglich mit den engagierten ehrenamtlichen Helfern, motivierten Mitarbeitern und Förderern. Nur so könne der Rotkreuz-Gedanke bis zum heutigen Tage aufrecht gehalten werden.

Im Jubiläumsjahr sind verschiedene Aktionen geplant: ein Kinder-Malwettbewerb im April, ein Rotkreuz-Quiz im Mai, eine große Blutspendeaktion an sechs Standorten im Saale-Orla-Kreis im Juli, eine Festveranstaltung ebenfalls im Juli und eine Erste-Hilfe-Ausbildungsaktion im September. Darüber hinaus sind weitere Aktionen über das gesamte Jahr in den Einrichtungen und Diensten geplant.

Die nächsten Blutspendetermine im Saale-Orla-Kreis:

Dienstag, 14. April: Gefell,

Grundschule, 16 bis 19 Uhr

Donnerstag, 22. April: Moßbach, Hotel „Deutscher Hof“,

16 bis 19.30 Uhr

Montag, 26. April: Bad Lobenstein, Kulturhaus, 15.30 bis 19 Uhr

Freitag, 30. April: Neustadt,

Gymnasium, 15 bis 19 Uhr