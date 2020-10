Schleiz: Waldbesitzern fehle Geld zur Forstsanierung

Schleiz. Der Thüringer Staatssekretär für Landwirtschaft, Torsten Weil (Die Linke), hat am Mittwoch die Waldbesitzer Service GmbH (WBS) in Schleiz besucht

Der Thüringer Staatssekretär des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft, Torsten Weil (Die Linke), hat am Mittwoch die Waldbesitzer Service GmbH (WBS) in Schleiz besucht, um mit Vertretern der Firma, der Thüringer Waldbesitzerverbandes und Forstbetriebsgemeinschaften über die aktuelle Situation in den Thüringer Wäldern zu sprechen.

Holzpreis im Keller

„Seit 2018 hat sich an der Thematik nichts geändert, wir sind inmitten der Katastrophe“, sagte Jörg Göring, Vorsitzender des Thüringer Waldbesitzerverbandes einführend in die Diskussion. Die Liquidität der Waldbesitzer sei erschöpft, der Holzpreis so im Keller, dass sich keine Bewirtschaftung mehr lohne. Und ohne Hilfen, könne so auch kein Waldumbau oder eine Aufforstung mehr betrieben werden. „Das Thema ist für die Waldbesitzer sehr emotional, ganze Familienvermögen sind verloren gegangen“, brachte es Göring auf den Punkt. Laut Dirk Meisgeier, Geschäftsführer der WBS, sei der Holzpreis für Käferholz von 45 Euro auf fünf Euro pro Kubikmeter gefallen.

„Wir sind uns über die Situation einig“, beschwichtigte der Staatssekretär. Trockenheit und Borkenkäfer hätten Schlimmes bewirkt, doch die schlimmsten Vorstellungen, die es gab, seien zum Glück nicht eingetroffen. Er sehe bereits Tendenzen, dass die Holzpreise wieder stiegen, da aufgrund der wirtschaftlichen Situation nicht überall die Wälder bewirtschaftet wurden und es dadurch zu einer Verknappung auf dem Holzmarkt käme. Er persönlich sei dafür, mittelfristig ein Fördersystem anhand einer Flächenprämierung aufzustellen. Für die vom Bund angekündigten 700 Millionen Euro Corona-Soforthilfen gebe es von der Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Julia Klöchner (CDU), allerdings noch keine Aussage, wie das Geld verteilt werden würde. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieses Jahr noch Geld gibt“, sagte Weil. Gerade dieser Umstand verärgert den Waldbesitzerverband sowie Forstwirtschaftsbetriebe.

Günter Oertel (l.) und Achim Ramm im Gespräch bei der WBS in Schleiz. Foto: Oliver Nowak

Weil sprach sich auch dafür aus, Finanzhilfen nur an jene Auszuschütten, die den Wald auch bewirtschaften beziehungsweise bewirtschaften lassen. Es gebe gut funktionierende Forstbetriebsgemeinschaften und ähnliche Zusammenschlüsse. Eine reine Auszahlung aufgrund der vorhandenen Fläche sei weniger sinnvoll. Die Förderung sollte als Bewirtschaftungshilfe gesehen werden. Schließlich sei das Ziel letztendlich das Sanieren und Wiederaufforsten der Wälder. Ähnlich sah das auch Günter Oertel von der Forstbetriebsgemeinschaft Heberndorf. Er forderte eine Förderung für Leistungserbringer, jene, die den Wald auch bewirtschaften. „Wir eiern schon jahrelang rum“. Die WBS sucht auf ihrem Leistungsniveau ihresgleichen. Doch der Waldbesitzer habe nicht mehr das Geld, den Dienstleister zu bezahlen.

Zu lang, zu kompliziert

Mahnend äußerte sich sowohl Göring als auch Meisgeier zu den bisherigen Landeshilfen. Neben einer Nachhaltigkeitszertifizierung würden auch von allen Waldbesitzern die Grundbuchauszüge verlangt. Doch all diese bei der Kleinteiligkeit der bewirtschafteten Waldflächen zu bekommen, sie für eine Forstbetriebsgemeinschaft kaum möglich. Zudem sei das 22-seitige Antragsformular viel zu lang und zu kompliziert. Allein einem Waldbesitzer den Antrag zu erklären, dauere 15 Minuten. Achim Ramm, Referatsleiter im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft erklärte die komplizierte Antragsstellung dem sogenannten GAK-Rahmenplan. Dieser nationale Plan soll die Umsetzung der Agrarpolitik der Europäischen Union ermöglichen. Durch die Verquickung mit den EU-Bestimmungen würde die Antragstellung so enorm aufwendig.

Weil betonte, wie wichtig ein Zusammenschluss kleiner Waldbesitzer sei, um dann eine qualifizierte Bewirtschaftung zu organisieren. Für die Dienstleister wird sich allerdings in Sachen Grundbuchauszüge nichts ändern, schließlich müsse ein Eigentumsnachweis erbracht werden.

Meine Meinung