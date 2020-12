Schleizer Kinomann findet seine Katze nach elf Monaten wieder

Peter Lemmer hat nach elf Monaten seine Katze Susi wiedergefunden. Dabei hatte der Schleizer Kinomann nach seiner großangelegten Suche mit der Zeit fast die Hoffnung verloren. Doch vor sechs Wochen gab es den entscheidenden Hinweis und Montagnachmittag einen glücklichen Ausgang der Suche.

Am 5. Januar 2020 passierte ihm das Missgeschick: Als Peter Lemmer mit dem Fahrrad vom Schleizer Kino nach Hause in die knapp zwei Kilometer entfernte Richard-Bartholdt-Straße fuhr, ist Katze Susi aus dem nicht richtig verschlossenen Katzenkorb gesprungen, ohne dass er es bemerkte. „Meine Suche in der Nacht und am nächsten Tag blieb erfolglos. Mithilfe der OTZ startete ich eine der größten Suchaktionen meines Lebens. Überall fragte ich herum, verteilte in der ganzen Stadt 500 Flyer. Vom Tierheim bis hin zur Polizei klapperte ich alles ab. Dank des OTZ-Artikels bekam ich mehrere Hinweise“, sagte der 53-Jährige.

Erste Hinweise aus Bereich Goetheschule bis Rutheum in Schleiz

Susi sei in dem Gebiet zwischen Goetheschule, Pfarramt und Rutheneum gesichtet worden, lauteten die ersten Hinweise. Lemmers Suche am Tag und in der Nacht blieben erfolglos. „Es waren nur ähnliche Katzen. Meine Susi hat einen brauen Fleck im Auge, so etwas hat niemand anders. Ich suchte den ganzen Januar durch. Als ich im März noch einen Anruf von einem Kind bekam, flammte meine Hoffnung wieder auf und ich verteilte wieder Flyer mit einer 500-Euro-Belohnung. Alles war vergebens“, berichtete Peter Lemmer.

Vor etwa sechs Wochen, als das Kino vor der nächsten coronabedingten Schließung noch geöffnet war, fragen ihn zwei nette Damen an der Kasse, ob er Susi wiedergefunden habe. Sie sagten ihm, dass sie im Bereich Glücksmühlenweg, Radweg und Nettomarkt seit dem Sommer eine Katze gesehen hätten, auf die die Beschreibung zutreffen könnte. Die Katze sei extrem scheu und gehe Menschen aus dem Weg, berichteten sie. Mit wenig Hoffnung suchte Peter Lemmer dort mindestens zehn Mal, ohne je eine Katze gesehen zu haben.

Tief in die Augen geschaut und wiedererkannt

Als er nach dem zweiten Shutdown mehr Zeit für Spaziergänge hatte und zuletzt am Montagnachmittag den Schleichweg vom Landratsamt zum Glücksmühlenweg ging, sah er in der Ferne eine Katze. „Ich rief sie mit einem für Susi bekannten Zwitschergeräusch. Sofort lief sie in meine Richtung, direkt ohne Pause auf mich zu. Ohne stehenzubleiben kam sie bei mir an und sie schmuste mit mir. Da dies auch fremde zutrauliche Katzen machten, gab ich nichts darauf. Als ich ihr tief in die Augen schaute und den braunen Fleck sah, brach ich in Tränen aus. Nach elf Monaten hatte ich meine Susi wieder“, sagte das überglückliche Herrchen.

Er ging mit Susi zu einer Anwohnerin, der er schon vor geraumer Zeit einen Flyer samt Rufnummer hinterlassen habe. Sie gab dem Vierbeiner Futter und verständigte in der Zwischenzeit einen Nachbarn, der Peter Lemmer und seine Susi im mitgebrachten Katzenkorb nach Hause fuhr. „Nach vermutlich elf Monaten in Freiheit erkannte sie ihr zu Hause wieder und fühlt sich sehr wohl. Vom Kratzbaum bis zum Katzenklo, alles wurde angenommen. Susi ist sehr gut genährt und ich vermute, sie wurde von Menschen in der Glücksmühlenweg-Gegend versorgt“, sagte Peter Lemmer.

Da der Kinomann nicht mehr an ein Wiedersehen geglaubt hatte und eine neue junge Katze angeboten bekam, in der er sich „auf den ersten Blick verliebte“, hat die sechsjährige Susi nun Gesellschaft in der Wohnung, die ihr nicht gefällt. „Bis jetzt hatte Susi nicht den Wunsch, meine Wohnung zu verlassen. Mit der jungen Katze, die ich Sissi nenne, gehe ich Gassi, mit Katzengeschirr und Leine“, sagte der Katzenliebhaber am Mittwoch.