Schleizer Klinik unterstützt Hilfsaktion für die Ukraine

Schleiz/Tanna. Die Royal Rangers aus Tanna erhalten von der Sternbach-Klinik Schleiz Krankenhauswäsche.

Die Royal Rangers aus Tanna haben am Wochenende eine weitere Hilfsaktion auf den Weg gebracht. Krankenhauswäsche, die von der Sternbach-Klinik Schleiz gespendet wurde, ist für eine Hilfsmission in der Ukraine gepackt worden. Ein gesamter Sattelzug konnte gefüllt werden. Darunter befindet sich vom Babystrampler über Bettzeug bis zu Kleidung für den Operationssaal alles, was irgendwie benötigt werden könnte.

Die Sachen wurden nun zur freien Christengemeinde Nächstenhilfe Hof gebracht. Von dort aus soll die Krankenhauswäsche nach Chernovtsy zu einem Seniorenzentrum und einer Reha-Einrichtung gefahren werden.