Unter anderem werden Einzelheiten zu der Kündigung des promovierten Chefarztes der Chirurgie, Jan Lehmann, bekannt. Die Mitarbeiter der Physiotherapie stehen vor einer schwierigen Entscheidung.

Nach Aussagen der Krankenhausgeschäftsführung gegenüber dieser Zeitung wurde der Betriebsrat des Krankenhauses über die außerordentliche Kündigung des Chefarztes informiert. Wann diese Information erfolgte, wurde hingegen von der Krankenhausgeschäftsführung nicht genannt. Die Frage, ob dem Betriebsrat wie vorgeschrieben die Gründe der außerordentlichen Kündigung dargelegt wurden, ignorierte die Krankenhaus-Geschäftsführung.

Aus internen Quellen ist zu erfahren, dass der Krankenhaus-Betriebsrat erst am Freitag gegen 14 Uhr über die Kündigung des Chefarztes von der Krankenhausgeschäftsführung informiert wurde, ohne Angaben zu den Gründen der Kündigung. Die Kündigung hingegen sei am Donnerstag gegen 15.30 Uhr erfolgt. Dabei muss in einem solchen Fall der Betriebsrat eigentlich vor Ausspruch der Kündigung informiert und angehört werden.

Chefarzt soll unter Aufsicht sein Büro geräumt haben

Unmittelbar nach dem Ausspruch der Kündigung gegen den Chefarzt wurde diesem angewiesen, sein Büro unter Aufsicht auszuräumen. Zudem soll Lehmann ein Hausverbot erteilt worden sein. Lehmann werde nach eigenen Aussagen gegenüber dieser Zeitung rechtliche Schritte gegen die außerordentliche Kündigung einlegen. Der Linken-Landtagsabgeordnete Ralf Kalich erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass Rechtsstreits und hohe Abfindungszahlungen an gekündigte Ärzte einen deutlichen Anteil an der finanziellen Schieflage der Krankenhäuser in Greiz und Schleiz gehabt haben.

Eine Viertelmillion Einnahmen generiert

Gegenüber den Mitarbeitern wurde die Kündigung des Chefarztes in einer internen Mitteilung vonseiten der Krankenhaus-Geschäftsführung nicht direkt als Kündigung des Arbeitgebers kenntlich gemacht. In dem Schreiben heißt es nur, dass der Chefarzt „das Unternehmen verlassen“ hat und weiter: „Wir bedanken uns für das Engagement und die Zusammenarbeit.“ Aus Krankenhauskreisen war zu erfahren, dass der Chefarzt Lehmann bis zum August dieses Jahres rund eine Viertelmillion Euro Einnahmen für das Schleizer Krankenhaus generiert habe.

Mitarbeiter der Physiotherapie vor schwierigen Entscheidung

Die Beschäftigten der Physiotherapie des Schleizer Krankenhauses stehen unterdessen vor der Entscheidung zum Medizinischen Versorgungszentrum der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH (MVZ) zu wechseln oder ihre Arbeit zu verlieren. Noch haben diese knapp einen Monat Zeit ihre Entscheidung zu fällen. Bei dem von der Schleizer-Krankenhausgeschäftsführung geplanten Betriebsübergang in das MVZ bleiben die Arbeitsverträge und Betriebsvereinbarungen und Ähnliches unberührt.

Die Beschäftigten könnten lediglich nun auch in Greiz ihrer Arbeit nachgehen, was einen längeren Anfahrtsweg zur Arbeitsstätte bedeuten könnte. Gesetzlich haben die Beschäftigten das Recht, dem Betriebsübergang zu widersprechen. „Kündigungen sind im Zusammenhang mit dem Betriebsübergang nicht vorgesehen“, heißt es in dem Informationsschreiben der Krankenhaus-Geschäftsführung an die Physiotherapie-Beschäftigten. Aber auch: „Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass im Falle des Widerspruchs gegen den Übergang Ihres Arbeitsverhältnisses in das MVZ keine Beschäftigungsmöglichkeit mehr vorhanden ist und deshalb beabsichtigt ist, eine betriebsbedingte Kündigung auszusprechen. Wir bitten Sie, diesen Umstand bei Ihrer Entscheidungsfindung zu berücksichtigen.“

Die Physiotherapie im Schleizer Krankenhaus soll lange Zeit gut gewirtschaftet haben. Alleine durch die ambulanten Termine, welche die Physiotherapie vergab, sollen sich die Personalkosten amortisiert haben. Die Ambulante Physiotherapie wurde jedoch von der Krankenhaus-Geschäftsführung eingestellt. Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH, der Kreiskrankenhaus Schleiz Gmbh sowie der Medizinischen Versorgungszentrum der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH (MVZ) ist in Personalunion Ralf Delker.