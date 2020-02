„Schleizer Krankenhaus hat mir zwei Mal das Leben gerettet“

Das Gesicht von Dietmar Barth ziert eine große Narbe über der linken Augenbraue – zu seinem Glück. Andernfalls wäre er wahrscheinlich nicht mehr unter den Lebenden, hätte er es nicht rechtzeitig ins Schleizer Krankenhaus geschafft.

„Das Schleizer Krankenhaus hat mir im vergangenen Jahr zwei Mal das Leben gerettet“, ist sich der 68-Jährige sicher. Der Tag, als der Senior hilflos in seinem eigenen Blut lag, ist etwas mehr als ein Jahr her. „Es war im Januar gleich nach dem Aufstehen. Ich wollte die Schlafzimmertreppe hinunterlaufen, als ich das Gleichgewicht verlor“, schildert Barth. Er stürzte zwölf Stufen hinab. Mit einem Schädelbruch, einer schweren Gehirnerschütterung, einem Nasenbeinbruch und einer große Platzwunde blieb er am Fuße der Treppe liegen. Bis ihn sein Sohn fand.

Mit Schädelbruchins Schleizer Krankenhaus

„Ich habe mich gewundert, warum mein Vater noch nicht ins Geschäft gekommen ist“, erzählt Marco Barth. Dann habe er die Wohnung seines Vaters aufgesucht und den Hilflosen gefunden. „Ich habe ihn sofort ins Auto geschafft, weil ich nicht wusste, ob uns noch so viel Zeit bleibt, den Rettungswagen zu rufen“, fährt Marco Barth fort. So schnell es geht habe er dann seinen Vater in die Notaufnahme des Schleizer Krankenhauses gebracht. Dort wurde Dietmar Barth Erstversorgt, die Platzwunde genäht und der Senior für den Weitertransport stabilisiert. „Aufgrund der Schwere meiner Verletzungen haben die Ärzte wohl entschieden, mich gleich nach Jena in die Uniklinik zu verlegen“, berichtet der 68-Jährige.

Erstversorgung dringend notwendig

„Die Erstversorgung ist wichtig, die muss schnell geschehen. Wenn in Schleiz die Chirurgie wegfällt, kann es für den einen oder anderen zu spät sein, bis er nach Plauen, Greiz oder Gera gebracht worden ist“ meint Dietmar Barth. In seiner Stimme spiegeln sich Wut, aber auch Angst wieder. Es ist die Unsicherheit ob ihm noch einmal so schnell im Schleizer Krankenhaus geholfen werden kann, wie im vergangenen Sommer. Da Erlitt er Zuhause einen Herzinfarkt. „Mein Vater rief mich an und sagte, er könne seine Arme nicht mehr heben, er habe Schmerzen. Da habe ich ihn wieder so schnell es ging ins Krankenhaus gefahren“, berichtet Marco Barth. Vor Ort stand die Diagnose mittels Elektrokardiogramm (EKG) schnell fest. „In ein anderes Krankenhaus hätte ich es wahrscheinlich nicht mehr geschafft. Eine Stunde später wäre es sicherlich mit mir vorbei gewesen“, meint der Senior. Nach der Erstversorgung kam er zur Behandlung ins Greizer Krankenhaus. Mittlerweile hat er 14 Stents. Die letzten dieser Gefäßstützen wurden ihm erst vor wenigen Tagen eingesetzt.

Verunsicherung bleibt

Seine Herzprobleme nimmt der Senior nicht auf die leichte Schulter. „Ich hatte Magenschmerzen, die können aber auch vom Herzen her kommen“, erzählt er. So ging es am 30. Dezember wieder ins Schleizer Krankenhaus. „Ich bin dort so gründlich und gut untersucht worden, so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt Dietmar Barth. Zu seinem Glück war es offensichtlich wirklich nur eine Magenverstimmung, doch die Sicherheit, in wenigen Minuten ein Krankenhaus aufzusuchen, will er nicht missen. „Es kann nicht sein, dass ein Krankenhaus, das für die Erstversorgung dringend notwendig ist, Abteilung für Abteilung geschlossen wird.

Jeden Tag fahren mindestens zehn Krankenwagen mit Blaulicht an unserem Geschäft in der Teichstraße vorbei. Es wäre mehr als leichtsinnig, das Krankenhaus in seiner ursprünglichen Form nicht zu erhalten. Wegen den Bürgern, aber auch den Touristen. Wir haben das SMS-Festival, die Hovercraft-Veranstaltungen, die Schleizer Dreieck-Rennen, das SEZ in Kloster und viele Läufe. Ein Krankenhaus in der Nähe ist absolut notwendig“, meint Dietmar Barth.

Heute wird ab 10 Uhr eine Demonstration für den Erhalt des Schleizer Krankenhauses auf dem Neumarkt stattfinden.