Schleiz. Seit Neujahr steht Thomas Bitter an der Spitze des kleinen Teams der Shisha-Bar in Schleiz. Die Öffnungszeiten werden auf die Besucherresonanz ausgerichtet.

Schleizer Shisha-Bar am Neumarkt hat neuen Betreiber

Man kennt ihn durch die Heimatzeitung schwerpunktmäßig von der Ferienlandeisenbahn Crispendorf. Hauptberuflich ist er als Leiter Bahnlogistik in Halle/Saale tätig - zusammen mit Lebenspartnerin Ramona Palme samt Familie betreibt er das Bistro im Aus- und Weiterbildungszentrum (AWZ) am Löhmaer Weg und seit 1. Januar steht er auch an der Spitze des kleinen Teams der Shisha-Bar in der Kreisstadt: Thomas Bitter.

Eröffnet wurde diese vergangenen Sommer im seit längerer Zeit bereits leerstehenden Schuhladen neben dem Café Ried’l. Auf Nachfrage berichtete Thomas Bitter, dass es vom Eigentümer des Objektes Signale betreffs einer möglichen Übernahme gegeben haben - auf deren Grundlage man schließlich ins Gespräch gekommen sei. „Die endgültige Entscheidung diesen Schritt zu gehen, fällten wir nach einem ausgiebigen Familienrat“, das betonten Bitter und Ramona Palme. Mit deren Tochter Lisa ist die kleine Mannschaft des Objektes auch schon komplett.

Im Gespräch war weiter zu erfahren, dass Thomas Bitter einst bereits in Dresden an einer Bar beteiligt gewesen sein soll – er also zusammen mit seiner Lebenspartnerin schon auf Erfahrungen in dieser Branche zurückgreifen kann. Sammeln konnte man diese zudem im Bistro des AWZ, welches seit über einem Jahr in ihrer Verantwortung läuft.

Mit Blick auf die Öffnungszeiten der Bar, gab es bei der Übernahme eine erste Anpassung. Start ist jetzt nicht mehr täglich um 15 sondern erst ab 17 Uhr. Künftig sollen sich diese zudem an der Besucherresonanz orientieren. Neben den verschiedenen Cocktails erwarten die Gäste zwei Spielautomaten und ein elektronisches Dart. Aber Hauptanziehungspunkt der Bar sollen die Wasserpfeifen bleiben! Das Spektrum der angebotenen Tabaksorten wurde etwas geändert – künftig sollen diese immer mal wieder gewechselt werden. Neu wird sein, dass die Räumlichkeiten für Feierlichkeiten gemietet werden können.