Schloss Burgk rüstet sich für Zeiten nach Corona

„Unsere Arbeit liegt ja nur scheinbar auf Eis“, diese Worte von Museumsleiterin Sabine Schemmrich vom Donnerstag sind quasi eine Kurzbeschreibung der Situation von Schloss Burgk in diesen letzten Märztagen. Still ist es ringsum – einsam wacht der Holzritter am Weg vom Parkplatz in Richtung Amtshaus. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog.

Nähert man sich aber dem Areal weiter, wird schnell deutlich, dass hinter den dicken Schlossmauern emsig gewerkelt wird. Ein Zeugnis sind Kleintransporter regional ansässiger Handwerksfirmen draußen. Drinnen trifft man Elektriker, Putzer oder auch Spezialisten der „Sanitär-Fraktion“ bei ihren Tätigkeiten. Da Besucher ja momentan ausbleiben, kann schon mit Blick auf die Zeiten nach Corona nacheinander weg gearbeitet werden. Dabei sind aber die gegenwärtig geltenden Festlegungen des Miteinander immer im Auge zu behalten. „Auch wenn Handwerker hier und da nicht umhin kommen, sprichwörtlich Hand in Hand zu arbeiten“, betonte Sabine Schemmrich im Rahmen eines Pressegespräches.

Rückblende: Wegen umfangreicher Bauarbeiten war Schloss Burgk in diesem Jahr schon einmal geschlossen. Das ganze Team sei glücklich gewesen, dass man nach gut sechs Wochen am 29. Februar wieder starten konnte. „Das war ein Kraftakt besonders für unsere technischen Mitarbeiter, also die guten Geister des Museums. Alle waren mit großem Engagement im Einsatz“, erinnerte sich die Leiterin des Hauses. Corona-bedingt war aber am 17. März schon wieder Schluss. Wird jetzt der Start in die Sommersaison, in jedem Jahr mit dem Datum 1. April, 2020 wohl erst am 20. des kommenden Monats vollzogen werden. Hoffentlich! Und da heutzutage aber nichts wirklich gewiss ist, soll an dieser Stelle die Einschränkung „mit Stand heute“ nicht fehlen.

Sommersaison soll am 20. April starten

„In diesen drei Wochen, die wir geöffnet hatten, war die Besucherresonanz wirklich sehr gut. Zur Ausstellungseröffnung ‚Barbara Toch – mondhell‘ konnten wir über 130 Gäste begrüßen. Sie können mir aber glauben, dass ich wirklich froh war, als jetzt, gut zweieinhalb Wochen danach, keine Meldung kam, dass sich darunter ein am Coronavirus Erkrankter befand“, es ist Erleichterung, die Sabine Schemmrich hier deutlich anzumerken war.

Sobald von der „Gesundheitsstrecke“ das Okay kommt, greift der Veranstaltungskalender von Schloss Burgk wieder. Mit aktuell zwei Veränderungen: So wurde zum Beispiel die Sommerausstellung „Dein Ritter Hultenreich“, deren Eröffnung für den 17. Mai geplant war, bereits auf 2021 verschoben. „Hier gibt es eine Reihe von Leihgebern – Privatpersonen, Künstler, Museen. Die Arbeit, die für diese Schau notwendig ist, momentan nicht geleistet werden kann“, erklärte Schemmrich.

Galerie präsentiert Hommage an Max Klinger

Besucher: Momentan Fehlanzeige! Deshalb wacht dieser Holzritter am Weg vom Parkplatz zum Amtshaus doch ziemlich einsam. Foto: Uwe Lange

Da man es sich aber nicht leisten kann, die Galerie bis in den Herbst hinein ungenutzt zu lassen, gibt es schon eine neue Präsentation. Und zwar eine Hommage an Max Klinger, der in diesem Jahr seinen 100. Todestag hat. Wie zu erfahren war, sind Werke von dem Maler und Grafiker Lutz Friedel zu sehen, der vor gut zwei Jahren die Möglichkeit hatte, im Haus von Max Klinger nahe Naumburg zu arbeiten. „Und wir hier in Burgk verfügen über sehr viele Exlibris von Max Klinger, es fehlen uns nur wenige. Wir zeigen parallel dazu aus unserer Sammlung Exlibris von ihm.“ Es kann aber sein, dass der Start dieser Schau terminlich etwas später liegt, deshalb ist geplant mit „Barbara Toch – mondhell“ zu überbrücken.

Zurück noch mal zu den Verlegungen: Davon betroffen ist das Osterkonzert für Orgel und Barockflöte am Ostersonntag – gleichzeitig das der Start in die 2020-er Konzertreihe gewesen. „Die beiden Musiker kommen jetzt Ostern 2021“, blickte die Museumsleiterin voraus. Das „Konzert zum Muttertag“ am 10. Mai mit dem „Musizierkreis Thüringen, Sachsen, Bayern“ im Sophienhaus, hat noch seinen Platz im Veranstaltungskalender.

Schlössertage 2020 sind in Vorbereitung

Langfristig vorbereitet werden gegenwärtig die Schlössertage 2020 unter dem Motto „Aufgeteilt! Von kleinen und großen Fürstenstaaten“, die – so Corona es will – zu Pfingsten stattfinden. Timm Luckhardt ist gegenwärtig intensiv mit der Vorbereitung der Ausstellung „Von Herrschern und Herrschaften/ Der Reußische Flickenteppich“ beschäftigt. Es soll Mitmachaktionen für Kinder, jeden Tag einen Fürstlichen Brunch/die Kaffeetafel im Schlosshof sowie mehrere Konzerte geben. Details dazu folgen zeitnah.

Museumsleiterin Sabine Schemmrich am Reußischen Wappen in der Schlosskapelle, das seit Montag zurück aus der Restaurierung ist. Wieder näher an das Original aus dem frühen 18. Jahrhundert gebracht wurden dessen Rahmen und der Hintergrund. Behandelt hat man unter anderem farbliche Problemstellen, rekonstruiert wurden zudem vier fehlende Blattspitzen. Foto: Uwe Lange

Was die Angebote des Museums betrifft, möchte man in diesem Jahr überhaupt der Arbeit mit Kindern mehr Raum geben. Heißt konkret: Regelmäßig werden an Wochenenden Künstler vor Ort mit dem Nachwuchs zu bestimmten Themen arbeiten.

Seit Montag wieder komplett ist die Schlosskapelle, sprich: das Reußische Wappen dort ist zurück aus der Restaurierung, die in Verantwortung des Ingenieurbüros für Denkmalpflege Rudolstadt lief. Besagtes Wappen, das geht aus Dokumenten hervor, wurde 1909 letztmalig „aufgehübscht“.„Aber selbst für den Laien sichtbar, nicht fachgerecht. Es wurde lediglich angestrichen und somit die ursprüngliche Fassung überdeckt“, wusste Sabine Schemmrich. Möglich wurde die Restaurierung in der Gegenwart, also 111 Jahre später, durch Haushaltsmittel des Landkreises, Fördermittel der Thüringer Staatskanzlei und durch das Engagement des Fördervereins Museum Schloss Burgk.