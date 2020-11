Schumann-Reisen aus Triptis sieht Licht am Ende des Tunnels

Der Triptiser Reiseveranstalter Reiseprofis A-Z Touristik GmbH will im kommenden Jahr mit Angeboten der Marke Schumann-Reisen rund 5000 Kunden an die schönsten Orte im In- und Ausland schicken. Wohin die Reisen führen werden, sei weitestgehend geplant, dürfte sich wegen der Coronainfektionslage in den Zielgebieten aber erst kurzfristig ergeben. „Unsere Kunden und wir haben in diesem Jahr gezeigt, dass wir sehr flexibel reagieren können“, sagte der Markenverantwortliche Thomas Schumann. Angepeilt werde 2021 ein Jahresumsatz von fünf Millionen Euro.

„Wir planen mehrgleisig mit einer halbwegs normalen Reisesaison ab Frühjahr 2021. Dank der angekündigten Corona-Impfstoffe ist für unsere Branche wieder Licht am Ende des Tunnels in Sicht“, sagte Thomas Schumann. Er persönlich werde sich impfen lassen, das aber nicht von den Gruppenreiseteilnehmern verlangen.

Triptiser Veranstalter setzt auf „Erst reisen, dann bezahlen“

In diesem Sommer habe der Triptiser Veranstalter innerhalb von drei Wochen Reisen geplant und durchgeführt. Die Destinationen wurden je nach Coronalage gewählt und Teilnehmer meist auf direktem Weg unter den Schumann-Stammkunden gefunden.

Viele Reisen gingen im Sommer und Herbst in ziemlich leeren ICE-Zügen an verschiedene Ziele an der Ostsee. Die Reisebusse, die 40 bis 56 Sitzplätze verfügen, wurden im Sommer bei den Fahrten an den Gardasee, die Seine und in das Burgund aus Komfort- und Infektionsschutzgründen mit maximal 24 Passagieren besetzt. „Unsere Gäste wollen unbeschwert reisen, nicht mit Angst. Im Moment würden wir keine Reisen durchführen“, sagte Schumann.

Schon seit sechs Jahren verzichte das Reiseunternehmen aus Umwelt- und Klimaschutzgründen auf die vormals 300 Seiten starken Jahreskataloge, die sich in der gegenwärtigen Situation erübrigt hätten. „Wir informieren unsere Kunden mit Flyern, per E-Mail und in sozialen Netzwerken gezielt über aktuelle Angebote. Inzwischen vermarkten wir über 90 Prozent unserer Reisen auf direktem Wege oder über das Internet“, so Schumann.

Recht gut durchgekommen

„Erst reisen, dann bezahlen“: In der Coronakrise habe sich dieses Instrument bewährt, mit dem die von Rico Fischer geleitete Reiseprofis A-Z Touristik GmbH bei der Übernahme der Marke Schumann-Reisen im Dezember 2010 Vertrauen bei den Stammkunden schaffen wollte, nachdem die Thomas Schumann Reisen eK vor zehn Jahren im Spätherbst Insolvenz angemeldet hatte. Somit müssten die Kunden nicht dem Geld für coronabedingt ausgefallene Reisen hinterherlaufen.

Vor allem dank der Überbrückungshilfen der Bundesregierung seien die Reiseprofis bislang recht gut durch die Coronakrise gekommen, so Schumann. Die elf festangestellten Mitarbeiter waren temporär mehr oder weniger in Kurzarbeit.

Miet- und Nebenkosten für den Firmensitz im Ortsteil Oberpöllnitz konnten nach Rücksprache mit dem Vermieter und Versorgern zeitweise ausgesetzt werden. Jedoch sei ein höherer sechsstelliger Eurobetrag für Reisen in der halben Welt vorgeschossen worden, die bislang nicht stattfanden, aber nachgeholt werden sollen.

Keine eigenen Busse mehr

Von Vorteil erweist sich, dass das Unternehmen über keine eigenen Reisebusse verfügt, sondern diese samt Fahrer beim regionalen Verkehrsunternehmen Kombus und weiteren Anbietern chartert. Während die 1990 gegründete Thomas Schumann Reisen eK Mitte der 2000er-Jahre 240 Mitarbeiter, 39 Reisebusse und jährlich rund 100.000 Gäste auch auf Halbtagesfahren zählte, schickte das Marken-Nachfolgeunternehmen im Jahr 2019 rund 9000 Kunden hauptsächlich auf hochpreisige Touren. Im Coronajahr 2020 waren es lediglich 2300 Gäste.

„Eine Sache haben wir alle aus der damaligen Krise von Schumann-Reisen gelernt, weshalb wir auch gut durch die Coronakrise kommen: Dem ständigen Wachstum an Umsatz und Reisegästen hinterher zu rennen, davon haben wir uns verabschiedet. Denn das geht nur auf Kosten ärmerer Menschen in anderen Gegenden der Welt und unseres Planeten. Das kann nicht unser Ziel sein“, sagte Schumann, der drei Jahre nach der Insolvenz seines damaligen Unternehmens eine Haftstrafe wegen Betrugs und Untreue antrat.

„Ich selber habe in den letzten Jahren meines damaligen Unternehmens zu lange an Entscheidungen, Plänen und starren Mustern festgehalten. Gelernt habe ich daraus, dass man sich viel schneller auf Wünsche der Gäste einstellen muss. Wir sind flexibler geworden“, sagte der 57-Jährige.

Kein Verzicht auf Fernreisen

Neben der Pandemie sei für ihn der Klimawandel die größte Bedrohung. „Wir setzen auf Nachhaltigkeit, nutzen Ökostrom und ersetzen Plastik durch Glas und Porzellan. Außerdem wollen wir ab 2022 nur noch CO2-neutrale Reisen anbieten“, erklärte Schumann.

So sollen die vier Zubringerfahrzeuge künftig batteriebetrieben fahren. Bei den Unterkünften bevorzuge der Triptiser Reiseveranstalter Ökohotels wie Schloss Thannegg in der Steiermark mit Grundwasser-Wärmepumpe, eigenem Wasserkraftwerk, Photovoltaik- und Wärmerückgewinnungsanlagen. Für den Fußabdruck, der sich beispielsweise mangels synthetischer Kraftstoffe auf Reisen noch nicht verhindern lasse, soll es eine CO2-Kompensation geben. Dazu soll das Netzwerk des Saalfelder Weltumradlers Axel Brümmer für Wiederaufforstungen von Regenwäldern in Brasilien und Uganda sowie brachliegender Flächen entlang der Saale genutzt werden, wozu noch Gespräche laufen.

Für den Klimaschutz werden die Gäste je nach Reiseziel und Dauer zwei bis 80 Euro mehr bezahlen müssen. „Wir wollen nicht auf Fernreisen verzichten, weil man auf diesen sein Weltbild erweitert und eher bereit ist, etwas für die Umwelt und den Planeten zu tun“, sagte Schumann.