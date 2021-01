Seniorenkurs für Videotelefonie im Oberland geplant

Gefell. Unter den Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie leiden oft gerade alleinstehende Senioren unter Einsamkeit. Und auch deren Angehörige tun sich oft mit der Situation, die auch viel zusätzliche Arbeit mit sich bringen kann, schwer.

So beobachtet es Anne Hofmann vom mobilen Seniorenbüro für Tanna, Gefell und Hirschberg. „Ich führe häufig auch entlastende Gespräche mit Senioren die einsam sind und überforderten Angehörigen“, schildert sie. Das sei verständlich, denn schließlich verändern die Corona-Schutzmaßnahmen bei manchen Menschen ganz erheblich den Alltag. „Man sollte sich nicht scheuen, das Telefon in die Hand zu nehmen und jemanden anrufen, wenn man sich einsam fühlt oder ein Gespräch braucht“, sagt Anne Hofmann. Schließlich sei es wichtig, in der Pandemiezeit zuhause zu bleiben. Das pflegen von Kontakten müsse dann anders geschehen. Damit dies in künftigen Fällen auch visuell geschehen kann, will sie einen Kurs für Senioren zur Videotelefonie machen, sobald das wieder möglich ist. „Jemand anderen nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen, gibt einen viel mehr Nähe auf der Distanz“, sagt sie.

Auch kleine Seniorennachmittage zum Beisammensein und auch zu Themen wie der ambulanten Pflege und Patientenvorsorge will sie in diesem Jahr wieder organisieren. Wann das soweit ist, kann Anne Hofmann zurzeit selbstverständlich noch nicht sagen, aber eines steht für sie fest: „Die Senioren werden sich freuen, wieder einander zu treffen, das habe ich schon bei unseren kleinen Veranstaltung zwischen den beiden Pandemie-Wellen gesehen.“ Willkommen sein, soll dann jeder, ganz gleich ob geimpft oder nicht. „Für mich gilt das Prinzip der Gleichheit, niemand soll benachteiligt werden“, sagt sie.

Um ihre Angebote auch künftig umsetzen zu können, bedarf es einer Verlängerung des Projektes vom mobilen Seniorenbüro. Die 75-prozentige Förderung der Deutschen Fernsehlotterie läuft im September aus. Deshalb hofft Anne Hofmann, dass sie bald über eine mögliche, zweijährige Verlängerung der Förderung informiert wird. Ansonsten, so sagt sie, werde sie sich darum bemühen, von anderen Seiten Fördergelder zur Fortführung des mobilen Seniorenbüros zu erhalten.