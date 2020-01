Tanna. Ein Lastwagen mit Silo-Anhänger ist am Dienstag beim Entladen nahe Tanna umgekippt.

Silo-Lastwagen kippt beim Entladen nahe Tanna um

Beim Entladen eines Silo-Aufliegers auf dem Gelände der Gealan Fenster-Systeme GmbH in Tanna hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall ereignet. Ein nicht zum Unternehmen gehörender Lastzug kippte gegen 13.30 Uhr aus bislang ungeklärte Ursache um, als der Fahrer seine Ladung in ein Silo umfüllen wollte.

Zu diesem Zeitpunkt war das Silo auf dem Auflieger des Lastwagens um etwa 60 Grad angekippt, um den pulverartigen Inhalt umzuladen. Plötzlich geriet das angekippte Silo aus dem Gleichgewicht und kippte samt Zugmaschine auf die Beifahrerseite. Der Fahrer des Lastzuges befand sich zum Unfallzeitpunkt nicht im Führerhaus und blieb bei dem Unfall unverletzt. Da aus der umgekippten Zugmaschine Diesel und Öl ausliefen, wurde die Tannaer Feuerwehr alarmiert. Diese forderte die Einsatzkräfte der Schleizer Stützpunktfeuerwehr nach. Gemeinsam pumpten die Wehren etwa 130 Liter Diesel aus dem Kraftstofftank der Zugmaschine, in den ein Leck geschlagen war, ab. Mitarbeiter von Gealan hatten bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte erste Maßnahmen zum Umweltschutz eingeleitet. Unter anderem wurde der Abwasserzweckverband benachrichtigt, der sich um die vorübergehende Abschottung des Abwasserkanalsystems kümmerte. Eine beauftragte Entsorgungsfirma spülte daraufhin den Kanal. Zur Bergung des umgekippten Lastwagens wurde das Unternehmen Auto-Klug angefordert, das neben einem Abschleppwagen auch einen großen mobilen Kran zur Bergung entsandte. Beim Aufrichten des umgestürzten Lastwagens leisteten die Einsatzkräfte der Feuerwehren technische Hilfe. Während des etwa vierstündigen Einsatzes vor Ort wurden die Feuerwehrkräfte von Gealan-Mitarbeitern verpflegt. Der entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Der Einsatz und die Reiningungsarbeiten am eingesetzten Arbeitsgerät der Schleizer Stützpunktfeuerwehr dauerten bis etwa 19.45 Uhr.