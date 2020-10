Sirenenpläne könnten für Schleiz teuer werden

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises hat auf seiner jüngsten Sitzung entschieden, dass ein Konzept zur Bevölkerungswarnung über Sirenen erstellt und umgesetzt werden soll. Kritik an diesem Plan kam unter anderem vom Landrat des Saale-Orla-Kreises, Thomas Fügmann (CDU). Auch der Stadtbrandmeister der Kreisstadt Schleiz, Ronny Schuberth, sieht eine Bevölkerungswarnung per Sirenen kritisch. Zum einen wegen der Kosten, zum anderen stellt er den Nutzen sehr in Frage.

Gefahren lokal eng begrenzt

„Es sollte klar sein, dass ein für den Bürger gefährliches Ereignis in aller Regel lokal immer stark begrenzt ist. Ganze Bereiche einer Stadt wegen einem räumlich sehr begrenzten Problem aufzuschrecken, würde den Unmut der Bevölkerung auf das Rettungswesen ziehen“, sagt Schuberth. So betreffe die Gefährdung durch Rauchgase bei einem großen Brand in aller Regel nur unmittelbar umliegende Bereiche, keine ganzen Stadtteile.

„Vor anderen Ereignissen, die eine Bevölkerungswarnung sinnvoll machen würden, das sind insbesondere Unwetterereignisse, wird ohnehin schon gewarnt. Bei aufziehenden Stürmen oder Starkregen informieren nahezu alle Medien bereits schon Tage vorher“, beschreibt Ronny Schuberth. Und auch Überflutungen würden die Menschen kommen sehen. „Als Überflutungsgebiete gibt es nur wenige Teile der Kernstadt Schleiz, sowie Möschlitz und Grochwitz.“

Mindest 16 neue Sirenen in Schleiz notwendig

Laut dem Stadtbrandmeister gebe es aktuell in neun Ortsteilen der Kreisstadt Sirenen, die allesamt nachgerüstet werden müssten, um die beschlossen Pläne umzusetzen. Denn diese Verfügen nicht über die Fähigkeit, den Dauerwarnton erklingen zu lassen und erst recht nicht, eine Sprachdurchsage wiederzugeben. „Deshalb müssten wohl auch diese Sirenen nahezu komplett ersetzt werden“, schlussfolgert Schuberth. Um Schleiz und seine Ortschaften flächendeckend mit entsprechenden Sirenen auszustatten, müssten überdies noch 16 weitere Sirenen angeschafft werden. Da neben der Anschaffung auch Installationskosten auf Dächern oder Masten hinzukämen, könnte pro Sirenen mit 20.000 Euro gerechnet werden. „Bei den 25 Sirenen nur im Schleizer Stadtgebiet würde das eine halbe Millionen Euro kosten. Dieses Geld könnte besser eingesetzt werden, zum Beispiel in den Ausbau der Digitalfunkabdeckung“, sagt der Stadtbrandmeister.

Neumüller: „Wir brauchen keine Luxuslösung.“

Der Harraer Feuerwehrmann Alex Neumüller, der als CDU-Kreistagsmitglied den Beschlussvorschlag für die Bevölkerungswarnung per Sirene einbrachte, sieht die Kosten pro Sirene deutlich geringer ein. Eine Umrüstung der bereits vorhandenen Sirenen mit Digitalfunktechnik zur Alarmierung schätzt er nach ersten Gesprächen mit Herstellern auf unter 2000 Euro. „Wir brauchen nicht für alles die Luxuslösung mit Sprachdurchsage, das normale Heulen der Sirenen zur Warnung und Entwarnung reicht“, sagt Neumüller. Beim Erklingen dieser Töne sollte jedem Bürger klar sein, sich bis zur Entwarnung ins Haus zurückzuziehen und Fenster und Türen zu schließen sowie über Medien Details zur Warnung zu erhalten. Wichtig sei, überhaupt ein Mittel zur raschen Bevölkerungswarnung zu haben.

Bevölkerung muss sensibilisiert werden

Doch Schuberth sieht auch ein Problem in der Bevölkerungswarnung durch Sirenengeheul. „In Österreich wurden anderthalb Jahre lang gebetsmühlenartig für die korrekte Bildung von Rettungsgassen geworben. Wenn hierzulande zum Beispiel beim Piepsen von Heimrauchmeldern nicht richtig gehandelt wird, könnte es bei einem Sirenensignal ähnlich sein“, befürchtet der Stadtbrandmeister. Andererseits könnte eine bundesweit großangelegte Informationskampagne über die unterschiedlichen Sirenensignale auch in kruden Theorien als Kriegsvorbereitung interpretiert werden.

Lautsprecherdurchsagen mit Fahrzeugen

Zudem habe der Saale-Orla-Kreis den Feuerwehreinsatzkräften bereits die Mittel für eine Bevölkerungswarnung in die Hand gegeben hat. „Unser Gerätewagen Gefahrgut, ein Fahrzeug des Landkreises, verfügt über die Möglichkeit mit Lautsprecherdurchsagen die Bevölkerung im Ernstfall zu alarmieren. Insgesamt verfügen wir in der Stützpunktfeuerwehr Schleiz über drei Fahrzeuge, die dazu technisch in der Lage sind“, schildert der Stadtbrandmeister. Das jüngst Mal in Erwägung gezogen, mit dieser Technik eine Bevölkerungswarnung durchzugeben gab es am 30. März 2017. An diesem Morgen brannte eine Lagerhalle für gefährliche Abfälle im Schleizer Industriegebiet. Bei der Messung der Schadstoffkonzentration in der Luft wurden jedoch keine kritischen Werte erreicht, sodass keine Bevölkerungswarnung nötig war. „Auch alle Streifenwagen der Polizei können mit Lautsprecherdurchsagen Warnungen aussprechen.“ Mittlerweile sei es mehr als 75 Jahre her, dass die Schleizer Bevölkerung mit Sirenen vor einer Gefahr gewarnt wurden. Damals, am 8. April 1945, war es der Alarm vor den alliierten Bombern, die letztlich auch Schleiz bombardierten.