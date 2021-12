Sonderimpfaktionen gegen Corona in Schleiz, Töpen und Pößneck

Etwa 1000 Impfwillige haben am vergangenen Wochenende in Töpen ihre Spritze bekommen. Bürgermeister Alexander Kätzel (CSU, vorn‎) hat es gefreut.

Schleiz/Pößneck/Töpen. Termine müssen nicht vereinbart werden. Das Angebot in Bayern kann ebenfalls wahrgenommen werden.

Um die Impfkampagne im Landkreis voranzubringen, gibt es auch in dieser Woche wieder die Möglichkeit zum Impfen gegen Corona ohne Termin.

Die vergangenen Samstag gestartete Sonderimpfaktion der Kassenärztlichen Vereinigung und der Mediengruppe Thüringen, zu der auch die OTZ gehört, wird an diesem Samstag, 11. Dezember, wiederholt.

Im Logistikzentrum der Mediengruppe Thüringen in der Industriestraße 28 in Schleiz (ehemals Baumaschinenhandel Alushi) wird am Samstag erneut ohne vorherige Terminvereinbarung von 12 bis 18 Uhr geimpft. Das Gelände lässt sich über die Autobahnabfahrt gut erreichen, vor Ort stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Impfwillige haben die Auswahl zwischen den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Johnson&Johnson.

Ebenfalls ohne vorherige Terminvereinbarung wird an diesem Samstag in der Impfstelle in Pößneck geimpft und zwar von 7.30 bis 13.30 Uhr. Hier stehen die Impfstoffe von Moderna und Johnson&Johnson zur Verfügung.

Außerdem findet am Freitag im bayrischen Töpen eine Impfaktion ohne Terminvergabe statt. Nach einer Absprache der beiden Landräte – Oliver Bär (CSU) für den Landkreis Hof und Thomas Fügmann (CDU) für den Saale-Orla-Kreis – kann dieses Impfangebot im Nachbarlandkreis auch über die Ländergrenze hinweg genutzt werden. Das heißt, dass Bürgerinnen und Bürger des Saale-Orla-Kreises sich ihre Erst- oder Auffrischungsimpfung auch bei der Impfaktion in Töpen geben lassen können. Der Termin ist am 10. Dezember von 8 bis 16 Uhr in der Turnhalle (Königshofstraße 1) in Töpen. Am vergangenen Wochenende konnten dort bereits etwa 1000 Menschen gegen Corona geimpft werden.

Mitzubringen sind bei den kommenden Aktionen Personalausweis und Impfausweis. Genesene Personen, für die bereits eine Impfdosis für den vollständigen Impfschutz genügt, sollten zudem ihre Genesenenbescheinigung bzw. einen Nachweis über einen Antikörpertest dabei haben, heißt es aus dem Landratsamt.

Als Alternative können sich Impfwillige Personen unkompliziert einen Termin unter www.impfen-thueringen.de buchen – egal ob Zweifachimpfung, Einzelimpfung oder auch Auffrischungsimpfung.