Sonnabend startet der Schiffslinienverkehr in Saalburg

Saalburg. Die Motorschiffe „Gera“ und „Thüringer Meer“ pendeln zwischen Saalburg, Saaldorf und Staumauer

Ein kleiner Hoffnungsschweif am Horizont überm Stausee: Dieses Wochenende gibt es den zaghaften Auftakt in die neue Saison. Alles noch unter strengsten Hygieneregeln, aber wenigstens ein wenig Entspannung in der Corona-Zeit soll am Thüringer Meer möglich sein.

Die beiden Schifffahrtsunternehmen legen erstmals mit dem MS „Gera“ beziehungsweise dem MS „Thüringer Meer“ am Saalburger Hotel „Kranich“ ab. Touristische Rundfahrten sind zwar noch nicht zulässig, aber der Linienbetrieb darf aufgenommen werden, wurde mitgeteilt. In gewohnter Weise war die diesmal extrem lange Saisonpause genutzt worden, um technische Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Schiffen zu erledigen. Aufgrund des niedrigen Pegels hatten die Schiffe im Wasser überwintern müssen.

Wochentags nur nach Voranmeldung

Von Saalburg nach Saaldorf führt der Linienbetrieb mit dem MS „Thüringer Meer“. Weiter saaleaufwärts bis Harra lässt der Pegelstand, der seit Mittwoch durch den Wiedereinstau im Ausgleichsbecken Burgkhammer erneut leicht rückläufig ist, die Fahrten noch lange nicht zu. „Wir starten in Saalburg täglich um 11.30 und 14 Uhr nach Saaldorf“, sagt Klaus-Peter Pretzsch von der Saaletal-Kabinen-Schifffahrt. Zirka eine Stunde dauert diese Linienverbindung, bei der nach Bedarf auch das Anlegen am Heinrichstein möglich sein wird. Hierzu soll der Schiffsanleger an diesem Donnerstag installiert werden. „Wochentags fahren wir die Linie zunächst nur nach Voranmeldung“, verweist Pretzsch darauf, dass mangels Tourismusbetrieb noch Einschränkungen herrschen.

Das MS „Gera“ auf dem Bleilochstausee Foto: Archiv/Peter Hagen

Beim MS „Gera“ heißt es erstmals am Sonnabend um 12 Uhr „Leinen los!“. Dann wird zur Staumauer abgelegt. Weitere Fahrzeiten sind vorerst täglich 13.30 und 15 Uhr. „Eigentlich würden wir uns um diese Jahreszeit schon in der Saison befinden, aber jetzt gelten halt noch die Einschränkungen“, verweist Claus Anders von der Marina Saalburg darauf, dass mit Beginn des Tourismus weitere Ablegezeiten hinzukommen werden. „Jetzt sind wir mal gespannt, wie der Linienbetrieb anläuft“, sagt er. In alter Tradition sind am Sonnabend für sämtliche Senioren aus Saalburg die Mitfahrten kostenfrei.

Zwei neue Anlegestege

Für die neue Saison hat die Marina Saalburg abermals tief in die Tasche gegriffen, um zwei komplett neue Anlegestege anzuschaffen. Einer ist bereits angeliefert, der zweite soll am Sonnabend auf dem Werftgelände eintreffen. „Diese neuen Anlegestellen erlauben uns den barrierefreien Zugang zum Schiff“, erklärt Claus Anders.

Während der Linienfahrten gelten auf den Schiffen die gegenwärtig allgemein bekannten Hygieneregeln. Es befindet sich ausreichend Desinfektionsmittel an Bord, vorrangig ist das freie Oberdeck zu nutzen und weitgehend eine Maske zu tragen. Eingeschränkt ist der Gastronomiebetrieb, jedoch sind verschiedene Getränke als Selbstbedienung erhältlich. Ab Freitag öffnet zudem wieder der Tagesparkplatz am Caravan-Beach. Täglich von 9 bis 21 Uhr können dort Tagesausflügler ihre Fahrzeuge abstellen. Zum Männertag nächste Woche soll auch das Bistro öffnen, um Speisen und Getränke zum Mitnehmen anzubieten. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass Wohnmobile zwar tagsüber auf dem Parkplatz stehen dürfen, diesen aber bis 21 Uhr wieder zu verlassen haben.