„Spaziergänger“ schicken Musterbrief an Landrat des Saale-Orla-Kreises

Die sich als „Freie Spaziergänger Schleiz“ bezeichnende Gruppe von Corona-Maßnahmen-Gegnern haben sich in einem Musterbrief an den Landrat des Saale-Orla-Kreises Thomas Fügmann (CDU) gewandt. Das Schreiben ging bereits in der zweiten Januarhälfte bei der Kreisverwaltung ein. Eine Antwort, wie Hartmut Lucas, neuer AfD-Sprecher im Landkreis und „Spaziergänger“, berichtete, blieb bisher aus.