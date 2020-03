Spießrutenlauf für Krankenhausträger in Schleiz

Für den Geschäftsführer des Schleizer Krankenhauses, Ralf Delker, muss es wohl wie ein Spießrutenlauf gewesen sein, als er am Donnerstagnachmittag beim Kreisausschuss des Saale-Orla-Kreises mit einem Mitarbeiter vorstellig wurde. Der Kreisausschuss wurde extra einberufen, um Licht ins Dunkel über den aus Greiz stammenden Sanierungsplan für das Schleizer Krankenhaus zu bringen. Die Sitzung des Ausschusses war nicht öffentlich.

Kein Sanierungskonzept vorgelegt

Doch entgegen der Hoffnung und Forderung der Kreisausschuss-Mitglieder kam nach Informationen dieser Zeitung kein Sanierungskonzept auf den Tisch. Vielmehr scheint die Zukunft des Schleizer Krankenhauses durch den Landkreis Greiz als Träger weiterhin ungewiss. Zwar hieß es, dass sich der Träger bemühe, die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe wieder zu eröffnen, ob ihm dies jedoch gelänge sei fraglich. Das von den Kreisausschuss-Mitgliedern eingeforderte Sanierungskonzept des Schleizer Krankenhauses werde wohl auch nicht Ende März vorgelegt werden, hieß es demnach auf der nichtöffentlichen Sitzung. Auf die Nachfrage, warum niemand aus Greiz bei dem für Mittwoch anberaumten Klärungsgespräch zwischen dem Landkreis Saale-Orla, dem Landkreis Greiz, dem Landverwaltungsamt und dem Thüringer Gesundheitsministerium in Erfurt war, wurde wohl nur zögernd reagiert. Dem Vernehmen nach war der Geschäftsführung des Krankenhauses dieser Termin womöglich nicht bekannt. Die Greizer Landrätin und Aufsichtsratsvorsitzende der Krankenhäuser Greiz und Schleiz ist offenbar erkrankt. Deshalb fehlte sie auf der Sonder-Kreisausschusssitzung.

Krankenhaus-Geschäftsführer Ralf Delker und sein Mitarbeiter verließen nach etwas mehr als einer Stunde die Ausschusssitzung. Der Landrat des Saale-Orla-Kreises, Thomas Fügmann (CDU), begleitete die beiden Männer vom Versammlungssaal hinaus auf den Flur bis zur Tür des Treppenhauses, wo er sie freundlich verabschiedete. Im Kreisausschuss wurde daraufhin offenbar diskutiert, wie es nun weiter mit der Situation um das Schleizer Krankenhaus auf der Verwaltungsebene verfahren werden soll. Dazu wurden dem Vernehmen nach zwei Absprachen getroffen.

Gespräche mit anderen Krankenhausträgern

Zum einen soll Landrat Fügmann Kontakt zu anderen potenziellen Krankenhausträgern, die in der Region Häuser betreiben, suchen. Mit diesen sollen dann Möglichkeiten einer kurzfristigen Übernahme des Betriebes des Schleizer Krankenhauses per Geschäftsversorgungsvertrag und langfristigen Betriebes mittels eines Gesellschaftervertrages gemeinsam mit dem Saale-Orla-Kreis erörtert werden. Dies bestätigte der Landrat des Saale-Orla-Kreises am Freitag indirekt: „Parteiübergreifend besteht unter den Kreistagsmitgliedern Einigkeit darüber, dass die Grund- und Regelversorgung im Krankenhaus Schleiz aufrecht erhalten werden muss. Dazu ist ein tragfähiges Konzept mit Blick auf die Zukunft notwendig. Auf verschiedenen Ebenen finden derzeit intensive Gespräche dazu statt“, teilte er zum allgemeinen Vorgehen der Landkreisverwaltung zum Thema Schleizer Krankenhaus mit.

Kein Buchwert bekannt

Zum anderen wurde über die Finanzierung zur Übernahme des Schleizer Krankenhauses gesprochen. Den Saale-Orla-Kreis erreichen wohl Anfang April 2,8 Millionen Euro Investitionsmittel vom Freistaat. Ein Teil dieses Geldes könne wohl auch für die Übernahme des Schleizer Krankenhauses zurückgelegt werden. Ein Kauf des Schleizer Krankenhauses ist demnach nicht ausgeschlossen. Allerdings wurde dem Kreisausschuss nicht die Höhe des Buchwertes vom Geschäftsführer des Schleizer Krankenhauses nicht genannt werden.