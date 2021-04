Spülung der Ortsnetze in Rosentahl am Rennsteig

Rosenthal am Rennsteig. Gearbeitet wird in den Ortsteilen Harra, Schlegel und Seibis.

In Harra wird am Mittwoch das Ortsnetz der Trinkwasserversorgung gespült, teilt der Walo-Zweckverband mit. Am morgigen Donnerstag sind die Ortsteile Schlegel und Seibis an der Reihe.

Es könne in der Zeit von 8 bis 16 Uhr zu Druckminderung und Versorgungsstörungen kommen. Daher sollten keine Elektrogeräte wie Boiler oder Wasch- und Spülmaschinen betrieben werden.

Zudem wird eine ausreichende Bevorratung mit Trinkwasser empfohlen.