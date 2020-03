Stadt Schleiz soll Bürger und Unternehmen unterstützen

Der einzige Mandatsträger der FDP im Schleizer Stadtrat, der Unternehmer Manuel Metzner, fordert von der Stadt und seinen Amtskollegen trotz der Hilfen durch Bund und Freistaat weitreichende finanzielle Entlastungen der Schleizer Bürger. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Lassen Sie uns jetzt einen gemeinsamen Weg gehen und versuchen wir einen Teil beizusteuern, um unsere Unternehmen und Bürger zu unterstützen“, schreibt Manuel Metzner einführend in seinem Offenen Brief, der einen Forderungskatalog gleichkommt.

Nach Metzners Ansicht wäre es dringend nötig, eine Sonder-Stadtratssitzung einzuberufen, um seine Vorschläge zu diskutieren. Seine erste Forderung sieht vor, die Zuzahlung an die freien Träger von Kindereinrichtungen zu erhöhen, und die Kita-Gebühren für das gesamte Jahr 2020 zu erlassen. Damit sollten die Bürger entlastet werden, von denen nach Metzners Meinung ein Großteil in die Kurzarbeit rutschen würde. Zumindest einen Teil dieser Forderung wird vom Freistaat Thüringen bereits erfüllt, indem das Land während der Schließzeit der Kindereinrichtungen die Gebühren erstatten will.

Forderung nach Senkung der Grundsteuer

Als zweite Forderung will Manuel Metzner die Aufhebung der Grundsteuer A und B für 2020 und eine deutliche Absenkung des Steuersatzes für die Jahre 2021 bis 2023. Dadurch, so begründet der Vermieter von mehr als 20 Wohnungen in Schleiz, würden Mieter entlastet werden, da die Vermieter die Grundsteuer anteilig auf die Nebenkostenabrechnung umlegen können. Kräftigen Gegenwind bekommt Metzner in diesem Punkt vom Schleizer Stadtrat André Grau aus der Fraktion Bürger für Schleiz (BfS). Grau merkt an, dass die Grundsteuer-Hebesätze in Schleiz deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegen. „Eine Aussetzung würde die ohnehin schon haushaltärisch-angespannte Situation der Stadt noch zusätzlich verschlimmern“, schreibt Grau in einem Kommentar auf dem sozialen Netzwerk Facebook. Metzner würde nur zu gut wissen, dass eventuell mittelfristig Haushaltssicherungsmaßnahmen für die Stadt Schleiz anstehen könnten.

Ebenfalls deutlich kritisiert von André Grau wird Manuel Metzners Forderung, die Gewerbesteuer rückwirkend auf das Jahr 2019 deutlich zu reduzieren. Metzner schreibt, dadurch könnten Unternehmen in der Region gehalten werden können. André Grau erwidert allerdings, dass durch die Umsatzeinbußen der Hauptgewerbesteuerzahler in der jüngsten Zeit ohnehin mit geringeren Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen sie. „Das schmerzt die Stadt Schleiz gleich doppelt. Erstens weniger Einnahmen und zweitens schlechtere Berechnungsgrundlagen in Sachen kommunaler Finanzausgleich. Zu der Rezession kommt noch oben drauf, dass die Corona-Situation die Wirtschaft zusätzlich lähmt. Nach jetzigem Stand ist davon auszugehen, dass sowieso nur noch wenige Unternehmen nennenswert Gewerbesteuer zahlen werden. Deine Forderung ist also somit traurigerweise schon erfüllt“, kommentiert Grau.

Auf eine Zustimmung vonseiten Graus trifft die Forderung Manuel Metzners, die Parkgebühren in der Stadt Schleiz aufzuheben. Sicherlich würde das helfen, für den Einzelhandel Kunden zu gewinnen, meint Grau. Allerdings warnt er vor der Gefahr, dass Anwohner des Neu- oder Altmarktes zum Beispiel die Abschaffung der Parkgebühren nutzen könnten und damit den Einkäufern die Parkmöglichkeiten entziehen. Als letzten Forderungspunkt schlägt Metzner die Einrichtung eines 150.000 Euro umfassenden Rettungsfonds für in Schieflage geratenen Unternehmen vor, um Arbeitsplätze zu sichern.

Stadt soll Rücklagen nutzen

„Dieser Fond sollte für Unternehmen ab 1 Angestellten bis maximal 50 Vollzeitangestellte gelten. Wir müssen den Einzelhandel, die Gastronomie, Pensionen, Hotelgewerbe, das produzierende Gewerbe unsere Dienstleister aber auch die Freiberufler in unserer Stadt unterstützen und somit halten, die unmittelbar von der Corona-Krise betroffen sind“, schreibt das FDP-Stadtratsmitglied. Ihm sei zwar klar, dass das die Stadtkasse enorm belasten würde, allerdings habe die Stadt in den vergangenen Jahren Rücklagen aufgebaut, die nun zu nutzen seien. Grau hält entgegen, dass nicht die Stadt für einen solchen Fonds sorgen sollte, sondern jene, die die Beschränkungen auferlegt haben.

„Ich sehe hier den Landkreis Saale-Orla, den Freistaat Thüringen sowie die Bundesrepublik Deutschland, in der Pflicht. Kommunale Finanzhilfen gerecht zu verteilen ist in einer derartigen Verwaltungsstruktur nicht möglich“, schreibt Grau. Darüber hinaus kritisiert der BfS-Politiker, dass Metzners Forderungen „reiner Populismus“ sei. Die Stadträte sollten mehr sachorientierte Politik betreiben, um gemeinsam die Stadt voran zu bringen. Das Mittel des Offenen Briefes sorge für Unruhe und sei überflüssig.