Stadtbibliothek Schleiz hat weniger geöffnet, aber fast so viel Entleihungen wie im Vorjahr

Die Stadtbibliothek Schleiz hatte 2020 coronabedingt insgesamt 470 Stunden weniger geöffnet als im Vorjahr, doch mit 105.887 Entleihungen von Medien lediglich einen kleinen Rückgang verzeichnet. Die Einrichtung war wegen der behördlich verfügten Maßnahmen zur Corona-Eindämmung neun Wochen geschlossen und hatte seit Ende April nur eingeschränkt geöffnet.

In Schleiz 115 aktive Onleihe-Nutzer

Dank 190 Neuanmeldungen stieg die Zahl der Nutzer der Stadtbibliothek namens Dr. Konrad Duden auf insgesamt 1429. Diese seien zu einem erheblichen Anteil auf die Möglichkeit der digitalen Ausleihungen bei der Thüringer Onlinebibliothek namens Thuebibnet zurückzuführen. Insgesamt haben die 115 aktiven Onleihe-Nutzer der Stadtbibliothek 8871 digitale Medien wie E-Books und Hörbücher, E-Paper von Zeitungen und Zeitschriften sowie Musik und Filmdateien im vergangenen Jahr für eine befristete Nutzung heruntergeladen. Das ist ein neuer Rekord, teilte der zuständige Stadtmarketing-Amtsleiter Mirko Ellrich mit.

Beliebt bei den Schleizern waren im vergangenen Jahr die großen Romane, die auch bundesweit die Bestsellerlisten und die Debatten anführten. „Die Stadtbibliothek bemüht sich, die Top-Titel schnell nach Veröffentlichung im Bestseller-Service anzubieten. Entsprechend liehen sich die Nutzer besonders häufig das Buch Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens aus. Die kleinen Leser interessierten sich besonders für den ersten Band der Animox-Reihe Das Heulen der Wölfe von Aimée Carter. Im Sachbuchbereich war der Titel Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen von Philippa Perry ein großer Favorit“, bilanzierte Mirko Ellrich.

56 Veranstaltungen weniger

Insgesamt konnten 23 Veranstaltungen durchgeführt werden. Zum Vergleich: 2019 waren es noch 79. Hierzu zählte unter anderem der Kreisausscheid des Vorlesewettbewerbs im Februar und der Bücherflohmarkt im Oktober. Da die Auflagen zum Besuch in der Bibliothek sehr streng waren, konnten die Kindergärten und Schulen ihre Bibliotheksbesuche nicht wie gewohnt wahrnehmen. Dafür kam die Bibliothek in die jeweiligen Einrichtungen, um dort gemeinsam mit den Kindern in den Büchern zu stöbern. Hinter den Kulissen waren die beiden Mitarbeiterinnen Darja Wetzel und Elisa Knoblich fleißig. So wurden 2757 neue Medien ins System eingearbeitet.

Im Februar 2020 wurde in der Stadtbibliothek die zehn Jahre alte Technik komplett ausgetauscht. Für die Nutzer gibt es nun moderne Rechner und schnelle Server. Die planmäßige Schließung der Stadtbibliothek im Dezember fiel zufällig mit dem erneuten Lockdown zusammen. Das stark abgenutzte Parkett im Belletristikbereich wurde abgeschliffen und neu versiegelt.