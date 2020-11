Stadtbibliothek Schleiz öffnet letzte Woche in diesem Jahr

Im Corona-Jahr 2020 haben die aktiven Nutzer der Stadtbibliothek Dr. Konrad Duden in Schleiz mehr Bücher, CDs, DVDs und Spiele ausgeliehen. Derzeit ist die Nachfrage noch größer, denn die Einrichtung hat in diesem Jahr nur noch bis kommenden Freitag geöffnet. Die Schließung ab 7. Dezember bis zum Jahresende erfolgt nicht coronabedingt, sondern weil das Parkett im Bereich der Belletristik saniert werden muss.

„Nach zehn Jahren muss der stark abgenutzt Parkettboden abgeschliffen und neu versiegelt werden. Mit der Parkettsanierung wird die Lebensdauer des Bodens verlängert. Dafür müssen alle 10.000 Bücher verpackt und sämtliche Bücherregale abgebaut werden“, teilte der zuständige Amtsleiter der Stadtverwaltung, Mirko Ellrich, mit.

In der Kinderbibliothek werden die Bücher und Regale anschließend zwischengelagert. Insgesamt 127 Quadratmeter Parkettboden werden sollen geschliffen und neu versiegelt werden. Nach Abschluss der Maßnahme werden Bibliotheksleiterin Darja Wetzel und Mitarbeiterin Elisa Knoblich alles wieder auspacken und aufbauen. Die Wiedereröffnung der Bibliothek ist für den 4. Januar 2021 geplant, falls es die dann geltenden Coronabeschränkungen zulassen. „Damit es dann keinen zu großen Andrang gibt und die notwendigen Abstände eingehalten werden können, verlängern wir die Ausleihfrist bis zum 11. Januar 2021“, sagte Darja Wetzel.

Bibliotheksleiterin Darja Wetzel zeigt den neuen Wickeltisch, der nun in der Behindertentoilette der Stadtbibliothek Schleiz zu finden ist. Foto: Peter Cissek

Da viele Freizeitangebote wegen den Coronabestimmungen geschlossen waren, hätten die 1350 aktiven Mitglieder in diesem Jahr mehr Medien ausgeliehen, auch wenn die Leiterin das noch nicht genau beziffern könne. In der Kinderbibliothek waren Bücher zu Themen wie „Was sind Viren?“ oder „Wie funktioniert der menschliche Körper?“ sehr gefragt. Insgesamt bescheinigt die Bibliotheksleiterin den Nutzern, bei den Hygieneauflagen sehr vorbildlich zu sein. Es habe kaum Diskussionen gegeben.

Da die Bibliothek auch von jungen Familien mit Kleinkindern besucht wird, hat die Stadt Schleiz in einen klappbaren Wickeltisch investiert, der in der Behindertentoilette zu finden ist. „Wir haben uns dazu entschlossen, weil es solch eine Möglichkeit in vielen öffentlichen Gebäuden in der Stadt nicht gibt“, sagte Darja Wetzel.