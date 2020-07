Schleiz. Unterwegs ist der Mediziner Thomas Melzer mit dem aktiviTEAM. Am Wochenende über 2000 Euro an Spenden eingefahren

Strampeln für einen guten Zweck durch den Saale-Orla-Kreis

Strampeln für einen guten Zweck ist das Motto vom aktiviTEAM und weiteren Partnern der „Tour der Hoffnung“. Erstmals konnte der Mediziner Thomas Melzer einige Mitglieder des Teams in Ostthüringen begrüßen.

Insgesamt 20 Radsportenthusiasten nahmen am Wochenende zwei Etappen durch den Landkreis in Angriff. Während es am ersten Tag 65 Kilometer zu bewältigen galt, standen am darauffolgenden Tag 85 Kilometer an. Ausgangspunkt war jeweils Saalburg, Melzers Heimatort. „Es ist eine gute Gelegenheit den Teilnehmern, die meist aus den westlichen Bundesländern kommen, Thüringen etwas näherzubringen“, berichtete Thomas Melzer. Gleich am ersten Tag machten die Teilnehmer Station im Rutheneum Schleiz, wo sie etwas über den Werdegang eines der bekanntesten Schleizer, Konrad Duden, erfuhren.

Gute Kondition war für die Damen und Herren, die alle mit Rennrädern unterwegs waren, am zweiten Tag gefordert. Schließlich galt es unterwegs über Wurzbach, Sormitztal, Ziegenrück nach Burgkhammer und zurück nach Saalburg über 1250 Höhenmeter zu bewältigen. Das aktiviTEAM ist ein Netzwerk von Freunden, das schon eine große Anzahl vielfältiger Aktionen durchgeführt hat und auf diesem Weg über die „Tour der Hoffnung“ krebskranken Kindern Spenden zugutekommen lässt. Mehr als 2000 Kinder erkranken jährlich an Krebs oder Leukämie. Der medizinische Fortschritt in der Heilung dieser Krankheit kann nicht ausschließlich durch staatliche Finanzierung erreicht werden. Aus diesem Grund ist auch privates Engagement erforderlich. Ein Teil davon wird durchs aktiviTEAM beigesteuert. Allein am vergangenen Wochenende gelang es, über 2000 Euro an Spendengelder einzufahren – im laufenden Jahr sind es bereits 77.000 Euro.

Ein besonderes Anliegen von Thomas Melzer ist es, dass die von ihm eingerichtete Spendenbüchse in seiner ehemaligen Praxis in Schleiz, die von Holger Rupprecht übernommen wurde, auch weiterhin zur Verfügung steht.