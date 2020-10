Die Sonne war am Mittwoch noch lange nicht aufgegangen, da stand der Beginn der Frühschicht im Schleizer Krankenhaus an. Doch anders als in den vergangenen Jahren gingen viele der Beschäftigten nicht ins Krankenhaus an ihre Arbeit, sondern versammelten sich zum Warnstreik davor. Geplante Operationen im Krankenhaus konnten nicht stattfinden.

Aufgerufen zum Warnstreik hatte die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi). Zuvor hatte die Geschäftsführung des Schleizer Krankenhauses Tarifverhandlungen, in denen es um die Arbeitsplatzsicherung gehen sollte, abgelehnt.

Der Warnstreik sei erst der Anfang

„Dieser erste Warnstreik ist nur der Auftakt, wenn sich die Geschäftsführung des Krankenhauses nicht bewegt“, erklärte Verdi-Gewerkschaftssekretär Philipp Motzke gegenüber dieser Zeitung. Viel Aufmerksamkeit erhielten die Streikenden aus der Chefetage des Krankenhauses an diesem Morgen nicht. „Der Verwaltungsdirektor Markus Bunzel kam aus dem Krankenhaus und wünschte uns einen schönen Tag, bevor wir zu unserem Streiklokal zogen“, schildert der Gewerkschaftssekretär. Geschlossen zogen die Streikenden dann gekleidet in Warnwesten und ausgestattet mit Schildern und Fahnen in die „Kohlrabibar“ in der Greizer Straße. Verdi hatte die Räumlichkeiten als Streiklokal für diesen Tag angemietet. Dort angekommen gab es für die rund 40 Menschen ein Streikfrühstück und im Anschluss eine Diskussion über das weitere Vorgehen.

Demonstrationen in Schleiz und Greiz

„Wir haben uns dazu entschlossen, auch in der kommenden Woche zu Streiken. Dann wird es aber nicht bei einem Warnstreiktag bleiben“, erklärte Philipp Motzke. Im Zusammenhang mit den weiteren Warnstreiks sollen dann auch Demonstrationen erfolgen. In Schleiz sowie in Greiz. In Schleiz ist einer der Streiktage, die wiederum um 6 Uhr mit der Frühschicht beginnen sollen, mit dem Auftakt einer erneuten Demonstration um 9 Uhr vor der Kohlrabibar geplant.

Über den Neumarkt sollen die Streikenden und Demonstranten dann vor das Schleizer Landratsamt ziehen. Eine weitere Demonstration soll an einem anderen Tag mit einem Autokorso vor das Greizer Landratsamt ziehen. „Wir hoffen, dass sich uns viele Bürger anschließen und unseren Arbeitskampf unterstützen. Es geht schließlich nicht nur um Beschäftigungssicherung, sondern damit einhergehend auch um die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung durch das Personal im Krankenhaus“, unterstreicht der Gewerkschaftssekretär.

Mitgliedschaft nicht zwingend notwendig

Mut für den Arbeitskampf machte im Streiklokal auch der aus Leipzig angereiste Gewerkschaftssekretär Sander Fuchs. „Es ist ein starkes Zeichen von euch nicht abzuwarten, sondern den Druck auf die Geschäftsführung zu erhöhen, indem ihr weitere Warnstreiks beschlossen habt. Der Zusammenhalt ist wichtig und notfalls müssen wir bis zum unbefristeten Streik gehen, um einen fairen Tarifvertrag zu bekommen“, legte er nach. Wichtig sei, dass sich die Beschäftigten des Krankenhauses untereinander austauschen, damit möglichst viele von ihrem Streikrecht gebrauch machen. Der Arbeitskampf werde gewonnen, wenn die große Mehrheit der Beschäftigten dahinter stehe.

Die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft sei bei einem Streik nicht zwingend, verschaffe jedoch Vorteile. „Wenn es einen Streik gibt, ruht die Arbeit und damit der Lohn für diesen Tag. Verdi zahlt dem streikenden Mitglied für diesen Tag aber etwa zwischen 60 und 80 Prozent des Verdienstausfalls und sorgt am Streiktag für die Speisen- und Getränkeversorgung“, erklärt Motzke.

Die von den Verdi-Mitgliedern des Krankenhauses gebildete Tarifkommission entschied zudem am Nachmittag, dass die Forderungen an die Geschäftsführung ausgeweitet werden sollen. So sollen zeitnah auch Forderung zu einem Entgelttarifvertrag in Anlehnung des aktuellen „Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst“ (TVöD) an die Geschäftsführung gestellt werden. Die Löhne im Krankenhaus wurden quasi im Jahr 2008 für die Beschäftigten eingefroren. „Uns ist durchaus bewusst, dass es eine Entgeltanpassung nicht von heute auf morgen geben wird und sie nur in Schritten erfolgen kann, aber die Details dazu müssen dann in den Tarifverhandlungen ausgehandelt werden.“

Dem Unmut Luft machen

„Für mich ist dieser erste Warnstreik ein Tag, dem Unmut Luft zu machen. Wir haben die Geschäftspolitik Wochen, Monate und sogar schon Jahre geduldet, dabei wird es von Monat zu Monat schlimmer. Jetzt ist Schluss“, sagte Manja Müller, Technische Sterilisationsassistentin im Schleizer Krankenhaus. Ihr und der Unmut vieler anderer Beschäftigten sei auch auf die mangelhafte Informationspolitik der Geschäftsführung, die das Fass zum Überlaufen gebracht hat. „Dabei geht es ja nicht nur um uns Beschäftigte, sondern auch um die Bevölkerung. Wenn wir keine gesicherte Arbeitsplatzperspektive haben, werden noch mehr Angestellte vom Krankenhaus abwandern. Dadurch wird dann die Versorgungssicherheit fraglich. Um diese Entwicklung abzuwenden, brauchen wir den Tarifvertrag“, fasst Manja Müller zusammen.

Traurig wäre die befürchtete negative Entwicklung vor allem für die ältere Bevölkerung, die dann weitere Wege ins nächste Krankenhaus zurücklegen müssten, meint Manja Müller. Denn die weiteren Wege könnten unter Umständen auch dazu führen, dass Angehörige nicht die Zeit aufbringen könnten, ihre Liebsten im weiter entfernten Krankenhaus zu besuchen. „Wie schlimm die Einschränkungen sozialer Kontakte bei Kranken ist, haben wir bundesweit zu den Hochzeiten der Corona-Pandemie im Frühjahr erfahren“, mahnt sie. Vor allem das Schleizer Krankenhaus sei aufgrund des persönlichen Bezugs zwischen Mitarbeitern und Erkrankten beliebt gewesen. „Wir haben dieses Krankenhaus liebevoll mit aufgebaut, eingerichtet und unsere Patienten liebevoll gepflegt anstatt sie wie in großen Häusern wie eine Nummer zu behandeln, die es abzuarbeiten gibt.“