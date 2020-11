Die Beschäftigten des Kreiskrankenhauses Schleiz werden diese Woche nicht erneut in den Warnstreik treten. Das teilt die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mit.

„Wir geben dem Arbeitgeber jetzt eine kurze, einwöchige Bedenkzeit. Diese sollte genutzt werden, um sich auf die Verhandlungsaufnahme zu verständigen. Sollten wir keine positive Reaktion erhalten, werden wir die Warnstreiks in der Woche ab 9. November fortsetzen“, erklärt Philipp Motzke, der zuständige Gewerkschaftssekretär für den Fachbereich Gesundheit und Soziales.

Allerdings gebe es bei den Tarifauseinandersetzungen mit der Gewerkschaft aktuell noch keine Bewegung von der Arbeitgeberseite. Für Tarifverhandlungen zur Beschäftigungssicherung gebe es keine Veranlassung, sei Verdi mitgeteilt worden.

Der Ball liegt beim Arbeitgeber

„Jetzt liegt der Ball auf Arbeitgeberseite. Einer Konfliktlösung stehen wir positiv gegenüber, auf starres Ablehnen von Verhandlungen werden wir entsprechend reagieren“, sagt Motzke. Urabstimmung und unbefristete Streiks müssten dann mit den Streikenden diskutiert werden.

Kritisch sieht Motzke derzeit eine Information der Krankenhausgeschäftsführung. In dieser wird den Mitarbeitern mitgeteilt, dass wenn sie nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet in Quarantäne müssen, ihnen keine Lohnfortzahlung zusteht. Die Mitarbeiter müssten für diesen Zeitraum Urlaub nehmen, Mehrarbeitsstunden abbauen oder eine unbezahlte Freistellung in Anspruch nehmen.

„Das ist soweit richtig, führt aber an einer Stelle in die Irre“, kommentiert Motzke. Denn wenn das Aufenthaltsgebiet des Krankenhausmitarbeiters erst während des Aufenthaltes zum Risikogebiet erklärt worden war, bestünde trotz Quarantäne eine Lohnfortzahlung, erklärt der Gewerkschafter.