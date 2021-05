Tagespflege-Angebote im Saale-Orla-Kreis stellen sich vor

Schleiz. Infotafeln zum Thema sind aktuell im Landratsamt in Schleiz aufgestellt.

Im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises in Schleiz sind seit Montag Infotafeln und weitere Exponate zum Thema Tagespflege zu sehen. „Für einen guten Tag ist man nie zu alt!“, so das Motto der Aktion der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH, der Tagespflege Gefell/Tagespflege Wurzbach sowie der Tagespflege „Der Generationen“ in Schleiz. Bis Ende Juni stellen sich die drei Tagespflegeeinrichtungen im Landratsamt vor.

„Tagespflege ist ein Angebot für ältere und hilfebedürftige Menschen, die zu Hause leben. Pflegende Angehörige werden entlastet. Den Gästen der Tagespflege werden schöne Stunden in Gesellschaft, vielseitige Angebote mit gemeinsamen Mahlzeiten, Spiel, Spaß und Hilfen bei der notwendigen Pflege geboten. Sie werden morgens zu Hause abgeholt und am Nachmittag wieder heimgefahren“, informiert Ramona Kleinhenz von der Tagespflege der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH in Gefell.

Auf den Infotafeln und eindrucksvollen, lebensfrohen Fotos im Foyer des Landratsamtes werde gezeigt, wie Tagespflege in den drei Einrichtungen gestaltet wird. So profitiere die 2015 gegründete Tagespflege Gefell auf dem Gelände des Michaelisstiftes im Lebenskulturhaus vom großen Garten und der Gemeinschaft vor Ort.

In Wurzbach gibt es die Tagespflege seit 2019 im neu errichteten Quartiershaus, wo alt gewordene Menschen in einer Senioren-Wohngemeinschaft und in barrierefreien Wohnungen leben sowie die Tagespflege nutzen können.

Die Tagespflege „Der Generationen“ in Schleiz biete „gepflegte Auszeiten“ mit beispielsweise gemeinsamen Aktivitäten, Genuss, Entspannung und respektvollen Gesprächen.

Bewohner sehnen sich nach strukturiertem Tagesablauf

Wie wichtig das Angebot ist, wurde und werde in der aktuellen Situation der Corona-Pandemie ganz besonders deutlich. Seit Monaten sind die Tagespflegen geschlossen. Pflegende Angehörige kämen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Für die Gäste sei der gewohnte, strukturierte Tagesablauf aktuell nicht möglich. Ein Teil der bisherigen Gäste der hiesigen Tagespflegen wurde in der Zwischenzeit in die vollstationäre Pflege aufgenommen. „Wir wollen sobald wie möglich wieder für unsere Gäste da sein“, betonen Alexandra Rothe und Annett Klaenhardt von der Tagespflege Wurzbach, die aktuell in anderen Einrichtungen der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein eingesetzt sind.

„Unser Angebot als ‚Tagespflege der Generationen‘ richtet sich an ältere Menschen, aber auch an Jüngere, die pflegebedürftig sind“, betont Stephanie Strauß von der Tagespflege in Schleiz. Momentan hofft auch sie sehnsüchtig, bald wieder öffnen zu können.

Landrat Thomas Fügmann (CDU) zollt den Leiterinnen und Mitarbeiterinnen der Tagespflegen des Saale-Orla-Kreises indes großen Respekt. „Ihre Arbeit ist unwahrscheinlich wichtig – sowohl für die Gäste, als auch für die Angehörigen. Und das Besondere ist: die älteren Menschen oder Menschen mit Behinderungen können mit der Tagespflege noch lange zu Hause, im Kreise ihrer Familie bleiben“, so Fügmann.

Je nach Pflegegrad werde ein Teil der Tagespflegekosten als teilstationäres Angebot von der Pflegekasse erstattet, informierte Ramona Kleinhenz. Die Angehörigen würden umfassend zu den Möglichkeiten und Angeboten beraten. Im Foyer des Landratsamtes lägen umfangreiche Informationen und Broschüren zum Thema Tagespflege, aber auch Vorsorgemappen kostenlos zum Mitnehmen aus.