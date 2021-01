Tannaer Bürgermeister sieht Kommunalwahl im März als schwierig an

Angesichts der hohen Corona-Fallzahlen wird die Landtagswahl in Thüringen vom 25. April auf den Bundestagswahltermin 26. September 2021 verschoben. Weil er dieselben Probleme bei der Durchführung der Kommunalwahl am 28. März in Tanna sieht, hat Bürgermeister Marco Seidel (parteilos) einen Brief an Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) geschrieben. Für die Wahl, bei der ein neuer hauptamtlicher Bürgermeister gewählt wird, bittet Seidel dringend, gesetzliche Anpassungen auf den Weg zu bringen und Kommunen zu unterstützen.

Wie Bürgermeister Seidel dieser Zeitung mitteilte, habe er Ministerin Werner einige Probleme beschrieben. Da viele bisherige Wahlhelfer altersbedingt zur Risikogruppe gehören, müsste die Stadt jüngere Einwohner zu diesem Zweck verpflichten. „Doch das gestaltet sich schwierig“, sagte Marco Seidel, der seit 2003 Bürgermeister der Stadt ist und sich zur Wiederwahl stellt.

„Auch wenn das dauerhafte Tragen von FFP2-Masken, Lüftung der Räume, Nutzung von Desinfektion et cetera einen hohen Schutzstandard bieten, besteht trotzdem ein erhöhtes Risiko für die Wahlhelfer. Wie diesem Gesundheitsrisiko, gerade in Regionen mit hohen Inzidenzen Rechnung getragen werden soll, erschließt sich uns nicht“, so Marco Seidel.

Wahlrecht auch für Maskenverweigerer

Um den Wahlberechtigten die Teilnahme zu erleichtern, gab es bei den bisherigen Kommunalwahlen kleinere Wahllokale in allen 13 Ortsteilen bis auf Oberkoskau sowie zwei Wahllokale in der Stadt Tanna. Im Hinblick auf notwendige Hygienemaßnahmen und den Schutz von Wählern und Wahlhelfer werde das Vorgehen dieses Mal schwierig. „Manche Räumlichkeiten sind beispielsweise nicht groß genug, um alle Wahlhelfer und Wahlberechtigten unter Einhaltung von Abständen unterzubringen. Bei anderen Räumen können getrennte Ein- und Ausgänge oder Begegnungsverkehr nicht ausgeschlossen werden. Eine Reduzierung der Wahlräume würde aber die einfache Teilnahme an der Wahl, vor allem in unserer ländlichen Region, stark einschränken“, gab Marco Seidel zu bedenken.

Es sei auch schwer zu vermitteln, warum beispielsweise private Kontakte eingeschränkt, aber Wahlveranstaltungen mit vielen wechselnden Besuchern durchgeführt werden dürfen. Auch können Maskenverweigerer oder Personen mit Krankheitssymptomen nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen werden. Außerdem steigen die Kosten für die Umsetzung von Hygienemaßnahmen wie Desinfektion, Masken, Schutzwände und Beschilderung um rund 2000 Euro je Wahlraum.

„Der wahrscheinlich sinnvollste Weg, Wahlen als reine Briefwahlen durchzuführen, wurde bei den Kommunalwahlen völlig außer Acht gelassen“, bedauerte Marco Seidel.