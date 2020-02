Tanzen im Konfettiregen in Hirschberg

Die kleine Verzögerung zum Start des diesjährigen Faschingsumzug in Hirschberg hat sich für die Zuschauer ganz offensichtlich gelohnt. Denn umso jubelnder empfingen sie die ersten von insgesamt 21 Bildern, die vom Lohmühlenplatz startend durch die Straßen der Saalestadt zog.

Traditionell voran schritten die Hirschberger Schalmeien gefolgt vom Fahnenträger und dem gut gelaunten 11er-Rat. Dicht dahinter kam auch schon die Faschingspolizei des Hirschberger Faschingsclubs (HFC) und die Funkengarde schritt tänzerisch am Hirschberger Kulturhaus vorbei. Wie stark in die Nachwuchsgewinnung beim HFC investiert wird, konnten die Zuschauer sehen, als Teeniegarde und Mäusegarde, gefolgt von der Konfettikanone des HFC und den Purzelmäusen an ihnen vorbeizogen. Mit Schneewittchen voraus, die Äpfel und Bonbons in die Zuschauermengen warf, folgten ihr heitere Zwerge, die den Menschen am Straßenrand auch den einen oder anderen Zwergenschluck entgegenhielten.

Auch die Dienstagssport-Gruppe sowie die Montagssport-Gruppe und der Tanzsport Greiz zeigte sich prachtvoll. Die Greizer Faschingsgesellschaft fuhr ihr Prinzenpaar sogar in einer offenen motorisierten Kutsche am jauchzendem Volk vorbei. Dass in Bad Steben das Rotkäppchen ein Universaltransportmittel ist, dass nicht nur Speis und Trank zu ihrer Oma bringt, sondern zum Fasching auch den Bollerwagen für die Musik zieht, begeisterte sowohl ihre Begleiter als auch die Schaulustigen. Und auch die Clowns aus Venzka brachten ihren Spaß zum Teil auch in flüssiger Form zu den Zuschauern. Übles jedoch steht den wohl den Hirschberger Musketieren bevor, so kündigten es zumindest die Raupe Nimmersatt an. Die auf einem Warnschild stand geschrieben: „Uns’re Raupe Nimmersatt macht die Musketiere platt“.

Die Faschingspolizei tanzt im Konfettiregen. Foto: Oliver Nowak

Das wiederum könnten jedoch die sogenannten Berghasen verhindern, denn zum einen hatten sie mit den Muskekater-Miezen eine besonderes seltene Gattung im Umzug versammelt, zum anderen schritten viele Köche mit ihnen. Ihr Schild verriet: „Ob Klöße, Braten oder Niere, wir kochen für die Musketiere“. Bekanntlich heißt es ja, zu viel Mapf verhindert Kampf. Deshalb werden die Musketiere wohl einfach die Berghasen-Köche verpflichten aus Raupe Nimmersatt die Raupe Immersatt zu machen. Konfettiverteilend zogen auch die Karnevalsgesellschaft Töpen, der Verein Vogtländischer Karnevalisten und der Gefeller Faschingsverein durch die Straße. Den mit Stimmungsmusik laut tönenden Höhepunkt brachte in diesem Jahr die Partyscheune 74 mit, die von einem großen Lastwagen gezogen für Konfetti- und Süßigkeitenregen sorgte.