Teststation in Schleiz öffnet auch samstags

Schleiz. Interessierte müssen vorher einen Termin vereinbaren, um das Angebot zu nutzen.

Einhergehend mit weiteren Öffnungsschritten für das gesellschaftliche Leben erweitern die Teststationen in Schleiz und Neustadt ihre Öffnungszeiten. Ein tagesaktueller negativer Corona-Test kann für den Zugang zu einigen Angeboten oder Geschäften notwendig sein, und dem wird damit Rechnung getragen, teilte das Landratsamt mit.

So können sich Bürger im Testzentrum in der Schleizer Wisentahalle, das von den Schleizer und Saalburger Apotheken in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt betrieben wird, ab 5. Juni auch samstags von 9 bis 11 Uhr testen lassen. Eine vorherige Terminvereinbarung – idealerweise online über www.terminland.de/apotheke-schleiz – ist weiterhin nötig.

Eine vollständige Übersicht einschließlich Anschriften, Öffnungszeiten und Informationen zur eventuellen Terminvergabe findet man auf www.saale-orla-kreis.de im Bereich Aktuelles / Corona / Corona-Test.