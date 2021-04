Das Tierheim in Schleiz.

Tierheim in Schleiz sucht nach Unterstützung

Schleiz. Es besteht die Möglichkeit zur Mitarbeit über den Bundesfreiwilligendienst.

Das Tierheim in Schleiz als einzige Einrichtung dieser Art im Landkreis bietet ab sofort eine Stelle über den Bundesfreiwilligendienst an. Darauf wird in einer Mitteilung aufmerksam gemacht.

Das Angebot richte sich an jene, die eventuell nach der Schule ein Jahr überbrücken möchten oder als Quereinsteiger auf der Suche nach ersten Erfahrungen im Berufsfeld sind.

„Bundesfreiwilligendienstler sind wichtige Bestandteile in unserem Team“, teilte dazu Eitel Metzler, der 1. Vorsitzende des Tierschutzvereins „Oberland“, mit.

Zu den Voraussetzungen gehöre, dass Interessenten die Vollschulzeitpflicht erfüllt haben und mindestens 18 Jahre alt sind. Das Aufgabengebiet im Tierheim umfasse die Unterstützung der Tierpfleger bei der täglichen Arbeit, das Mithelfen bei der Reinigung und Pflege der Innen- und Außenanlagen, die Tierbetreuung und die Teilnahme an Veranstaltungen.

Das Interesse am Tierschutz und an der Arbeit mit Tieren sei eine wichtige Eigenschaft, die bei der Arbeit im Tierheim erforderlich ist, verdeutlicht Eitel Metzler. Hinzu kämen Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Ausdauer und Kritikfähigkeit. Erwartet werde ein leidenschaftliches Engagement für die Tiere und die Bereitschaft, auch an Wochenenden und Feiertagen Dienste zu übernehmen.

Platz für 35 Hunde und 50 Katzen

Das Tierheim in Schleiz entstand Anfang der 1990er Jahre, nachdem der Tierschutzverein „Oberland“ gegründet worden war. Auf dem 4500 Quadratmeter großen Gelände ist nach eigenen Angaben Platz für 35 Hunde und zirka 50 Katzen. Regelmäßig gelinge es, die Heimtiere an neue Besitzer zu vermitteln.