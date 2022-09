Traditionelles Konzert mit Gewandhausmusikern in Sparnberg

Sparnberg. Um 16 Uhr geht es am Sonntag, 2. Oktober, in der Kirche los. Auch die chinesische Erhu-Geige und die Kürbisflöte werden zu hören sein.

Am Sonntag, 2. Oktober, klingt es ab 16 Uhr Kirche St. Simon und Judas Thaddäus zu Sparnberg. „Wir laden zu unserem lieb gewonnenen, traditionellen Konzert mit Musikern des Gewandhausorchesters Leipzig ein“, teilen die evangelische Kirchgemeinde Sparnberg und der Ortsbeirat mit.

Gastieren werden erneut Henry Schneider (Bratsche) und Sebastian Ude (Violine), die schon mehrmals in Sparnberg zu erleben waren. Neue Gesichter hingegen sind der Panist und Korepititor Walter Zoller vom Gewandhaus Leipzig sowie Jianguo Lu aus Leipzig, ein leidenschaftlicher Botschafter der chinesischen Kultur, mit der traditionellen chinesischen Erhu-Geige und der Kürbisflöte, ebenfalls ein traditionelles chinesisches Blasinstrument. Die Musiker bringen Werke von Vivaldi, Bach und Schubert zu Gehör.

Das Konzert verspricht ein Erlebnis der besonderen Art an einem außergewöhnlichen Ort zu werden. Wie gewohnt ist der Eintritt frei, es wird aber herzlich um eine Spende am Ende des Abends gebeten.

„Herzlichen Dank schon jetzt für jede Gabe und für das Interesse und die Verbundenheit mit unserer schönen Kirche und in unserer sehr kleinen Kirchgemeinde, die in solch schwierigen Zeiten wie im Moment vor großen Herausforderungen steht“, heißt es seitens der Kirchgemeinde. Pfarrer Rösler, der fast 16 Jahre hier tätig war, hatte Anfang des Jahres seine Tätigkeit im Kirchspiel Blankenberg beendet und seitdem ist die Pfarrstelle vakant. Man sei nun in der nicht einfachen Lage, all die Dinge, die er sehr geräuschlos im Hintergrund erledigte, erst einmal überblicken und dann selbst tun zu müssen.

Superintendentin Heidrun Killinger-Schlecht fungiert als Vertretung. „Viele Schultern tragen im Moment die Last und wir sind dankbar für jeden Gottesdienst, der hier in Sparnberg und in den anderen Kirchen in unserem Kirchgemeindeverband abgehalten wird.“