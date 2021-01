Triptis: Blumen auf Bestellung

Von Caroline Reul

Triptis. Ein Ausflug in die Triptiser Innenstadt lohnt nicht, so die landläufige Meinung. Doch welche Geschäfte und Dienstleister gibt es tatsächlich noch rund um den Marktplatz und in den angrenzenden Straßen? Mit welchen Herausforderungen die Inhaber in der Kleinstadt konfrontiert werden und wie sie die Corona-Krise meistern, wollen wir in einer kleinen Serie zeigen. Wir starten mit einem Besuch im Blumenladen von Familie Seebacher.

Wenigstens ein paar Stunden Arbeit warten am Donnerstag auf Birgit Seebacher in der Roßstraße. „Heute kam Ware für ein paar Kundenbestellungen“, erzählt sie und deutet auf ein kleines Blumenmeer auf der Verkaufstheke. Ein junger Mann wolle seiner Freundin beispielsweise unbedingt einen Strauß schenken. Den hole er später ab. Hin und wieder gäbe es Aufträge für Beerdigungen – allerdings auch weniger als gewöhnlich – denn weniger zugelassene Teilnehmer bedeuteten auch weniger Gebinde.

Im Frühjahr, während des ersten Lockdowns, hatten sie und ihr Mann Michael Seebacher den Laden offen lassen dürfen – denn mit ihrem Gartenbaubetrieb gehören sie zum produzierenden Gewerbe. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft kam dann aber der zweite Lockdown und diesmal auch für sie die Anordnung, den Laden zu schließen. Warum, erschließt sich Birgit Seebacher nicht. „In Triptis sind alle wirklich diszipliniert, tragen ihren Mundschutz. Bei uns warten die Menschen sogar vor der Tür, wenn schon jemand im Laden ist“, hat sie beobachtet.

Der Bestellservice ist nun das einzige Zugeständnis, das der Familienbetrieb, den es bereits seit 1886 gibt, an seine Kunden derzeit machen kann. Auch wenn es sich nicht wirklich rechne und eher schleppend laufe, werde man zumindest nicht vergessen. Ein Problem stelle sich nämlich zusätzlich: „Supermärkte und Discounter dürfen Blumen anbieten“, bedauert Birgit Seebacher. Ein weiterer Nachteil für den kleinen Betrieb.

Die Existenzangst wird größer. „Wir machen uns Gedanken, wie wir Rechnungen und Kosten für Versicherungen, Strom und Gas stemmen sollen“, nennt sie einige Beispiele. Die Hoffnung auf Unterstützung vom Staat sei zwar da, aber ob und wann diese komme, sei natürlich ungewiss. „Aufgeben werden wir natürlich nicht“, sagt die Frau des Inhabers, der das Geschäft immerhin in der vierten Generation betreibt. Viel zu gern gehe das Paar seiner Tätigkeit nach, das werde ihr in diesen Tagen wieder deutlich bewusst. „Ich vermisse es, die Kunden mit Blumen zu erfreuen, uns fehlen die Gespräche, die Umarmungen. Ich vermisse es, in der Erde zu buddeln und abends an meinen Händen zu sehen, was ich am Tag vollbracht habe“, erklärt sie.

Nachdem sie kürzlich ihre Sorgen in ein paar Worte gefasst und auf einem Social Media-Kanal veröffentlicht hatte, sei viel Zuspruch gekommen. „Das hat uns aufgemuntert“, sagt Birgit Seebacher. Sie blickt jetzt in Richtung Frühling, denn: „Frühblüher und Balkonpflanzen ziehen wir selbst in unserem Gewächshaus und die werden auch gern gekauft.“ Dann, so die Hoffnung, kann der kleine Laden in der Triptiser Innenstadt wieder regulär öffnen.