Triptis feiert dreitägiges Stadtfest

Jan Pauland und seine Schausteller-Kollegen sowie Triptiser Bauhofmitarbeiter, Feuerwehrleute und Ehrenamtliche bauen seit Tagen die Rummel-Attraktionen, das Festzelt und die Stände des 45. Triptiser Stadtfestes auf. Der am Donnerstagmorgen noch auf seinem Anhänger lagernde Breakdancer dürfte eines der gefragtesten Angebote der dreitägigen Veranstaltung werden. Das Tor des Stadtfestes wird am Freitag, 2. Juni, um 16 Uhr geöffnet und der Freibierfassanstich im Festzelt ist für 19.45 Uhr geplant. Am Samstag, 3. Juni, sind Gäste auf dem Festplatz ab 11 Uhr willkommen und der Sonntag, 4. Juni, beginnt 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Sowohl heute als auch morgen Abend kann im Festzelt, morgen auch im Schützenhaus bis nachts getanzt werden.